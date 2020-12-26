عروض العثيم لا يمكنكم تفويت عروضنا لأنها مميزة جداً وستجدون كل ما تبحثون عنه

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عمر شويل - جدة عروض العثيم السعودية بداية من 19 ديسمبر حتى 30 ديسمبر 2020، عروض العثيم السعودية مستمرة معكم حتى نهاية شهر ديسمبر 2020 بالإضافة إلى أن أسواق العثيم سوف تمنحكم كل يوم عروض قوية جداً حتى تحصلون على كافة المنتجات والسلع الموجودة في العثيم وجميعها منتجات ذات جودة عالية لا يمكن الحصول عليها من أي مكان أخر.

عروض العثيم

عروض أسواق العثيم السعودية، لا يمكنكم تفويت عروضنا لأنها مميزة جداً وستجدون ما تبحثون عنه بسهولة وبأعلى الخصومات:

كيلو حلويات شرقية مشكلة 19.95 ريال سعودي، 3 عبوات تونة جولدن 10.95 بدلاً من 14.25 ريال سعودي، كيك الشوكولاتة ديتوكس 19.95 ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. كوكيز الشوكولاتة دبلوكس 29.95 ريال سعودي، بيتي فور مشكل دبلوكس 18.95، 29.95 ريال سعودي، شابورة بالسمسم وحبة البركة أصابع العلبة 12.50 ريال سعودي، كريم دونات فانسي 4 قطعة العلبة بسعر 6.95 ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

خصومات العثيم

نحن دائماً نحاول نرضي جميع الأطراف ونقدم لكم أفضل العروض والخصومات على المنتجات التالية داخل اسواق العثيم:

3 كيس أرز الوليمة بسمتي 10 كيلو جرام 56.95 ريال سعودي، 3 زجاجة زيت شمس دوار شمس 18.95 بدلاً من 31.75 ريال سعودي، 2 كيس حليب المراعي 1800 جرام 25% مجاناً بسعر 34.95 ريال بدلاً من 62.95 ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. تورتة نصفين وسط 34.95 ريال بدلاً من 39.95 ريال سعودي، معمول شوكولاتة 430 جرام العلبة 9.95 ريال بدلاً من 12.95 ريال سعودي، قرص سمسم 750 جرام العلبة 9.95 ريال بدلاً من 15.95 ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

تخفيضات العثيم

عروض نهاية العام من أسواق العثيم