عروض جرير خصومات تصل إلي 50% علي كل المعروضات

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عمر شويل - جدة عروض جرير على الهواتف الذكية لنهاية العام، مكتبة جرير دائماً تقدم لكم أفضل العروض على الأجهزة الالكترونية، فكل من يرغب الحصول على هاتف ذكي خاص به بأرخص الأسعار سوف نقدم لكم مجموعة من الأجهزة الذكية الحديثة المتطورة، نحن نساهم في إسعادكم باستمرار فاحصلوا على ما تشاءون بأعلى الخصومات وبأفضل وسيلة للدفع.

عروض جرير

عروض مكتبة جرير للهواتف الذكيةهناك الكثير من الهواتف الذي يعرضها لكم جرير بأعلى الخصومات ومنها:

ابل أيفون 7 مساحة 32 جيجا بايت باللون الأسود الجيل الرابع 1749 ريال سعودي شامل الضريبة، ابل أيفون 7 بلس مساحة 32 جيجا بايت باللون الأسود الجيل الرابع 1969 ريال سعودي شامل الضريبة، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. بانزر جلاس سي أر واقي شاشة هاتف ذكي سهل الاستخدام 108.43 ريال سعودي شامل الضريبة، ريلمي 6 سعة 128 جيجا بايت بلون ابيض كوميت الجيل الرابع 899 ريال سعودي شامل الضريبة، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

تخفيضات جرير

تخفيضات جرير المتجددة على مستلزمات الكمبيوتر العصري:

ريلمي 6اي مساحة 128 جيجا بايت بلون الشاي الأخضر الجيل الرابع 699 ريال سعودي، ريلمي برو 7 مساحة 128 جيجا بايت الجيل الرابع 1299 ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. اكس دوريا باندل 2*1 حافظة كمبيوتر لوحي متوفر بخصم 52% ليصبح بسعر 159 ريال سعودي شامل الضريبة، جلورويس مودلر لوحة مفاتيح للألعاب بقيمة 749 ريال سعودي شامل الضريبة، جلورويس بانجي منظم كبيل ماوي أسود اللون متوفر بسعر 99 ريال سعودي شامل الضريبة، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

خصومات جرير

عروض جرير متجددة على مستلزمات الكمبيوتر العصري: