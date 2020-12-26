إتعلم أهم ١٠ مهارات يمكن إكتسابها لحوار ناجح وشيق

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عمر شويل - جدة تعتبر مهارات الحوار الناجح من أهم المهارات التي يجب أن يكتسبها الإنسان فهي من أهم سمات الذكاء الاجتماعي، مما يسهل التواصل والتعامل وإجراء حوار ناجح، فالمهارات تكتسب بالتعلم والدراسة والممارسة المتكررة فتصبح هذه المهارة سمة من سمات الشخصية، والآن سوف نعرض نصائح دكتورة نانسي صميدة الاستشاري النفسي حول أهم ١٠ مهارات أساسية يجب تعلمها لحوار ناجح وشيق.

مهارات الحوار الناجح

• كن واضحا في تعبيراتك، عند مناقشة موضوع ما أو إجراء حوار حول شيء ما حدد ما تريد واجعل محور كلامك يدور حول ما تريد فقط ولا تتطرق إلى أشياء فرعية، فقل ما تريد ولا تقل مالا تريد حتى لا يتشتت الحوار ويخرج عن هدفك منه وهي من أهم مهارات الحوار الناجح.

• اختصار الكلام في توصيل رسالة أو مضمون محدد، فتحديد الكلام يجعل من تحاوره متشوقا لتكمله الحديث ولا يشعره بالملل.

• التواصل البصري، فإلقاء البصر على من تحاوره يشعره بالاهتمام والتواصل ويجعله مهتما بالحديث، فعدم التواصل البصري يشعر من أمامك بعدم ثقتك بنفسك أو بالموضوع الذي تناقشه فالتواصل مهارة مهمة من مهارات الحوار الناجح.

• التواصل بالألفة، عن طريق الابتسام في الحديث فهذا يدل علي تصالح المتحاور مع نفسه وراحته فالحديث فهذا يدعو الآخرين للاهتمام والاستماع بحب.

• لباقة الحديث عند الاختلاف، فالاختلاف في وجهات النظر والآراء من أكثر الأشياء التي تؤدي إلى التلفظ بكلمات غير لائقة وغير لبقة فمن أهم مهارات الحوار الناجح اللباقة عند الاختلاف وعدم الانتقاص وأيضا اللباقة أثناء توجيه النصيحة يجعل الشخص الذي تقدم له النصيحة يشعر بالاطمئنان وتقبل النصيحة.

• ابتكار البدائل في الحديث، في حالة عدم قبولك لاقتراح أو موضوع ما في الحوار لا تناقض ولا ترفض بطريقة سلبية، ولكن يمكن وضع بدائل واقتراحات مختلفة لنوصل إلى حل يرضي الطرفين وعدم إزعاج الطرف الآخر في الحوار فهذه الطريقة تجعله يتقبل البدائل والاقتراحات الأخرى بطريقة إيجابية.

• تجنب التعميم والجمل المحفوظة، فتعميم الأحكام من أكثر الأشياء المزعجة والمنفرة من الحوار، ففرض أحكام مثل صح أو خطأ وحلال وحرام بصفة عامة هو أمر غير منطقي، فتحديد الكلام ووجهة النظر يجعل الكلام يحتمل الخطأ أو الصواب فيجعل من تحاوره يثق في رأيك وحكمك على الأشياء.

• الفواصل الصوتية، فمن مهارات الحوار الناجح أيضا ترك مساحة بين السؤال والجواب وعدم قطع كلام المحاور، فمقاطعة الكلام أو التطرق لأمور أخرى أثناء الحوار يشتت المحاور ويجعله يفقد تركيزه.

• لا تقفز في الحديث، فالخروج من حوار معين إلى حوار آخر مع عدم تكمله الحوار الأول أيضا يفقد المتحاور انتباهه وتركيزه وهو أمر مزعج جدا ويشعر المتحاور بعدم الاهتمام.

• التواصل بالإنصات، وهي من مهارات الحوار الناجح الأساسية والمهمة فهي من أكثر المشاكل الشائعة في الحوار وهي التزام الشخص المستقبل للحوار الصمت أو انشغاله بأمور أخرى أثناء الحوار وهو ما يشعر المتحاور بعدم الانتباه أو الاهتمام.