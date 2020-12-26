عروض أسواق التميمي الأسبوعية حتى يوم 29 تحفيضات هائلة ومكافآت

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عمر شويل - جدة من العروض المتميزة عروض أسواق التميمي الأسبوعية على كل من اللحوم والأغذية المستوردة والمحلية والمنتجات المنزلية واحتياجات المنزل بأسعار مخفضة مثيرة للدهشة، مع مئات المكافآت والعروض المميزة على المشتريات والهدايا المقدمة في جميع أنحاء المتجر، هذا وتُعتبر أسواق التميمي ضمن سلسلة الأسواق سريعة النمو في المملكة ثم اختيارها ضمن أفضل 100 علامة تجارية أفضل رواجًا، وتتميز بخدمة العملاء الممتازة وتقدميها للأطعمة عالية الجودة، ويوجد قسم للأطعمة الصحية لتوفير الأطعمة الصحية الطازج.

عروض أسواق التميمي الأسبوعية

سلسة من العروض الأسبوعية والمميزة والتخفيضات على الأغذية واللحوم والدجاج والفواكة والخضروات والجبن والأرز والمكرونة والشكولاتة والمعلبات والحلويات ومنتجات الألبان ومستلزمات المنزل المختلفة ومساحيق الغسيل والزبد والسمن والزيوت :

برنامج مكافآت أسواق التميمي ” ثماري “

لدى أسواق التميمي برنامج مكافآت التميمي مع كل ريال تنفقه على المنتجات المختارة يذهب في نقاط حصرية يمكنك بعد ذلك استبدالها من مخازن التميمي، ويحصل حاملي البطاقات على مكافأة 2% على جميع المنتجات المدرجة في البطاقة كما يمكن أن تكون النقاط قابلة للسداد ببطاقة الأسواق وبطاقة الهدايا الموجودة في مراكز خدمة العملاء في مواقع التميمي في كل أنحاء المملكة، ويقدم أيضًا صفقات حصرية مع مكافآت ونقاط مضاعفة على المنتجات الأسبوعية المختارة .

قم بتقديم البطاقة الخاصة بك على الإنترنت لأخذ القيمة الخاصة بك، أيضًا بإمكانك متابعة قائمة المشتريات عبر الموقع الرسمي لأسواق التميمي عبر الإنترنت، للحصول على أفضل الصفقات، متوافر بطاقة الهدايا في جميع فروع التميمي بفئات ١٠٠ / ٢٥٠ / ٥٠٠ ريال سعودي، قم باستخدام الرصيد في عملية شراء واحدة أو عدة عمليات بعد التأكد من وجود رصيد كافي في بطاقتك وبإمكانك التحقق من الرصيد من حسابك على سوق التميمي،

شروط مسابقة التميمي