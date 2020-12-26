نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض أسواق العثيم نهاية العام في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض العثيم نهاية العام، مجموعة عروض نهاية العام من أسواق العثيم وعدة عروض على عدد من متنوع الأصناف، سكر الأسرة ناعم 10 ك بسعر 22.95 ريال بدلا من 35.50 ريال، حليب نيدو بودرة 2500 جم بسعر 59.95 ريال بدلا من 83.95 ريال، دجاج ساديا مجمد 10×1100 جم بسعر 119.95 ريال بدلا من 159.95 ريال، أرز أبو كاس مزه بسمتي 10 ك بسعر 62.95 ريال بدلا من 83.95 ريال، مكرونة بيرفيتو 500 جم 3 حبة بسعر 9.95 ريال بدلا من 16.50 ريال، صابون تايد مركز اصلي 7 ك بسعر 40.95 ريال بدلا من 97.95 ريال، زيت عافية ذرة 2×1.5 لتر بسعر 29.95 ريال بدلا من 43.95 ريال، تونة تريفا خفيف 170 جم بسعر 9.95 ريال بدلا من 14.85 ريال.

عروض العثيم اليوم

عروض العثيم نهاية العام، لحم غنم روماني بالعظم 1 ك بسعر 43.95 ريال، لحم غنم سواكني بالعظم 1 ك بسعر 44.95 ريال، لحم عجل بلدي بالعظم 1 ك بسعر 35.95 ريال، لحم عجل بلدي بدون عظم 1 ك بسعر 45.95 ريال، لحم حاشي بالعظم 1 ك بسعر 26.95 ريال، لحم حاشي طازج بدون عظم 1 ك بسعر 36.95 ريال، لحم رفيدي بالعظم 1 ك بسعر 52.95 ريال، مفروم بقر برازيلي مبرد 1 ك بسعر 22.95 ريال، لحم خروف بربري بالعظم 1 ك بسعر 51.95 ريال.

تخفيضات أسواق العثيم الأسبوعية

فراولة علبة بسعر 3.25 ريال، تفاح اصفر صندوق بسعر 6.50 ريال، كلمنتينا 1 ك بسعر 4.25 ريال، قرع عسلي 1 ك بسعر 2.25 ريال، جزر مستورد 1 ك بسعر 4.25 ريال، بطاطس كيس بسعر 3.25 ريال، فلفل حار أخضر 1 ك بسعر 3.25 ريال، ثوم 1 ك بسعر 4.95 ريال، فلفل بارد اخضر 1 ك بسعر 3.95 ريال، باذنجان اسود رومي وسط 1 ك بسعر 2.25 ريال، عجينة تمر بسعر 5.95 ريال، تمر خلاص القصيم 1 ك بسعر 11.95 ريال، تمر لينة سكري رطب 1 ك بسعر 10.95 ريال، تمر إنتاج النخيل رطب سكري 1000 جرام بسعر 10.95 ريال.

أجدد عروض العثيم

95 ريال بدلا من 22.95 ريال، بسكويت جوز هند 1 ك بسعر 19.95 ريال بدلا من 32.95 ريال، كرواسون بالزبدة 5 حبة بسعر 4.95 ريال بدلا من 7.50 ريال، معجنات مشكلة ديلوكس لارج بسعر 19.95 ريال بدلا من 29.95 ريال، كوكيز الشوكولاتة ديلوكس لارج بسعر 24.95 بدلا من 39.95 ريال، بسبوسة بالمكسرات ديلوكس لارج بسعر 24.95 ريال بدلا من 39.95 ريال.