نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض العثيم النصف بالنصف.. تخفيضات حتى 50% على الحلويات والتسالي والبقالة الطازجة في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض العثيم، سوبر ماركت العثيم في المملكة العربية السعودية عبدالله العثيم قام بتقديم عروضاً بمناسبة حلول عام 2021م، والكثير من المواطنين ينتظرون تلك العروض للاستفادة منها وتلبية احتياجات المنزل من مأكل وشراب وفي هذا المقال سنذكر لكم عروض العثيم الاسبوعية للمواطنين. عروض اسواق العثيم على منتجات هالي المختلفة عروض العثيم هالي بن سادة بلغ سعره 11.50 ريال سعودي.

عروض العثيم الاسبوعية هالي كريمر بلغ سعره 20.95 ريال سعودي، هالي كاكاو 125 جرام بلغ سعره 10.50 ريال سعودي، سفوري

عروض اسواق العثيم مشروب شكولاتة 300 جرام بلغ سعره 1.65 ريال سعودي.

عروض العثيم اليوم الاثنين هالي أرز بسمتي هندي بلغ سعره 17.95 ريال سعودي.

العثيم العروض الترويجية هالي جبنة أنواع بلغ سعره 25.50 ريال سعودي.

تخفيضات العثيم هالي زيت صافي ذرة بلغ سعره 20.50 ريال سعودي، هالي دوار الشمس بلغ سعره 18.50 ريال سعودي

عرض العثيم هالي زيت صافي خليط بلغ سعره 14.95 ريال سعودي.

عروض الجوالات في العثيم بلغ سعر هالي جبنة أنواع إلى 25.50 ريال سعودي. تخفيضات العثيم اليوم عروض العثيم الطازج اليوم بلغ سعر فيكتو لبن بودرة 300 جرام إلى 23.95 ريال سعودي، بينما بلغ سعر 1800 جرام منه إلى 144.95 ريال سعودي.

عروض العثيم الاسبوعيه بلغ سعر فيكتو أرز فاخر الكيلو منه إلى 7.95 ريال سعودي، بينما بلغ سعر ال5 كيلو من الأرز بلغ 39.95 ريال سعودي.

عروض الاثنين العثيم برسيل أتوماتيك بلغ سعره 199.95 ريال سعودي.

اسعار العثيم صابون شير السائل برائحة اللليمون بسعره 45.95 ريال سعودي بديلاً عن 55.95 ريال سعودي.

تخفيضات العثيم اليوم عروض الطازج العثيم اليوم الاثنين فيريرو روشيه بلغ سعر 16 قطعة إلى 79.95 ريال سعودي بدلاً من سعر 91.95 ريال سعودي، بينما سعر عروض العثيم الطازج اليوم عروض العثيم ليوم الاثنين 24 قطعة إلى 124.95 ريال سعودي بدلاً من سعر 150.95 ريال سعودي.

عرض العثيم اليوم كونفدنسي دجاج برازيلي بلغ سعره 30.95 ريال سعودي بدلاً من سعر 53.95 ريال سعودي.

عبد الله العثيم و سمك فيليه باسا بلغ سعره 22.99 ريال سعودي.

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