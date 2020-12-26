نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جرير السعودية عروض نهاية العام بخصومات كبيرة على الجوالات وأقوى تخفيضات 2020 في المقال التالي

عمر شويل - جدة بدأت عروض نهاية العام في جرير السعودية، وفيها يُمكنكم إيجاد مختلف الجوالات وأحدث إصداراتها، وبخصومات كبيرة على أسعارها تصل إلى 47%، وتشمل العروض جوالات سامسونج، هواوي، شاومي، ريلمي، اوبو، فيفو، TCL، Motorola، اونور، بالإضافة إلى أكسسوارات الهواتف الذكية، وتخفيضات كبرى أيضًا فقط في جرير السعودية.

جرير السعودية عروض نهاية العام

نعرض لكم فيما يلي أقوى التخفيضات وأحدث إصدارات الجوالات الموجودة في جرير لفترة محدودة حتى 5 يناير 2021.

جرير السعودية عروض جوالات سامسونج

جوال سامسونج جلاكسي A51، رامات 6 جيجا، ذاكرة 128 جيجا، بسعر 969 ريال سعودي بدلًا من 1199 ريال سعودي.

جوال سامسونج جلاكسي Z Fold 2، رامات 12 جيجا، ذاكرة 256 جيجا، بسعر 7199 ريال سعودي بدلًا من 7999 ريال سعودي.

جوال سامسونج جلاكسي نوت 20 ultra، رامات 12 جيجا، ذاكرة 512 جيجا، بسعر 4399 ريال سعودي بدلًا من 5499 ريال سعودي.

جوال سامسونج جلاكسي S20 بلس، رامات 12 جيجا، ذاكرة 128 جيجا، بسعر 2799 ريال سعودي بدلًا من 4159 ريال سعودي.

جوال سامسونج جلاكسي S20 ultra، رامات 12 جيجا، ذاكرة 128 جيجا، بسعر 3499 ريال سعودي بدلًا من 5039 ريال سعودي.

جوال سامسونج جلاكسي S20 FE، رامات 8 جيجا، ذاكرة 128 جيجا، بسعر 2299 ريال سعودي بدلًا من 2999 ريال سعودي.

عروض جوالات هواوي في جرير

جوال هواوي mate 30 pro، رامات 8 جيجا، ذاكرة 256 جيجا، بسعر 2099 ريال سعودي بدلًا من 3939 ريال سعودي.

جوال هواوي نوفا 7 SE، رامات 8 جيجا، ذاكرة 128 جيجا، بسعر 1299 ريال سعودي بدلًا من 1599 ريال سعودي.

جوال هواوي Y6 Prime 2019، رامات 3 جيجا، ذاكرة 64 جيجا، بسعر 409 ريال سعودي بدلًا من 559 ريال سعودي.

جوال هواوي Y8s، رامات 4 جيجا، ذاكرة 64 جيجا، بسعر 519 ريال سعودي بدلًا من 825 ريال سعودي.

عروض جوالات اوبو وشاومي وريلمي في جرير السعودية

جوال اوبو A31، رامات 4 جيجا، ذاكرة 128 جيجا، بسعر 649 ريال سعودي بدلًا من 879 ريال سعودي.

جوال شاومي ريدمي note 9 pro، رامات 6 جيجا، ذاكرة 128 جيجا، بسعر 989 ريال سعودي بدلًا من 1099 ريال سعودي.

جوال ريلمي 7، رامات 8 جيجا، ذاكرة 128 جيجا، بسعر 949 ريال سعودي بدلًا من 999 ريال سعودي.

عروض اكسسوارات الجوالات في جرير

مجموعة اكسسوارات للهواتف الذكية من Goui، مكونة من شاحن مزود بتقنية الشحن السريع، سماعات، سلك بمنفذ lightning و usb، وكل ذلك بسعر 149 ريال سعودي بدلًا من 285 ريال سعودي.

شاحن لجوالات ابل بسعر 79 ريال سعودي بدلًا من 95 ريال سعودي.

حافظة لجوالات ايفون، مزودة ببطارية شحن لاسلكي، بسعر 399 ريال سعودي بدلًا من 499 ريال سعودي.

تابعونا لمعرفة أكثر عن عروض وتخفيضات 2020، وأيضًا عروض 2021 وتخفيضات العام الجديد على الجوالات، بالإضافة إلى عروض الإلكترونيات، الأجهزة وكافة مستلزمات المنزل.