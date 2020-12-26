نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض ايكيا السعودية 2021 وتصميمات فريدة من نوعها للمطابخ في كتالوج ايكيا للعام الجديد 2021 في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض ايكيا السعودية 2021 تشمل تصميمات للمطابخ وأشكال فريدة من نوعها، وبأسعار رائعة، واختيارات متنوعة بحيث يُمكنك اختيار ما يلائم منزلك ومساحته، ويتناسق مع ديكوراته، ومطابخ بأحجام صغيرة وكبيرة، وخزانات وتشكيلات مطبخ عملية للغاية، وسهلة التنقل، ومزايا أكثر تجدونها في عروض ايكيا 2021.

عروض ايكيا السعودية 2021 وأجمل تصميمات المطابخ في كتالوج ايكيا 2021

تمتعوا بتصفح كتالوج ايكيا السعودية 2021 المخصص للمطابخ بما تشمله من أدوات، واستفيدوا من عروض المطابخ الرائعة الموجودة به، بالإضافة إلى ضمان 10 سنوات على المطابخ، ووجود خدمة تركيب المطابخ، وفيما يلي نُقدم لكم مجموعة مميزة من المطابخ في عروض ايكيا 2021.

أرقى تصميمات المطابخ في ايكيا

مطبخ باللون الرمادي الفاتح الذي يزيد من أناقة مطبخك، مكون من خزانات مزودة بأبواب، وأدراج، وحوض بملحقاته، بسعر 4,308 ريال سعودي.

مطبخ باللون الأحمر، مزود بواجهات مقسمة إلى أدراج ومغلقة بأبواب، ومقابض الأدراج والأبواب مطلية بالنحاس، وكل ذلك بسعر 7,705 ريال سعودي.

مطبخ باللون الأبيض به خزانات علوية مزودة بأبواب زجاجية، مما يمنحه مظهر جميل، وأيضًا خزانات سفلية، وكل ذلك بسعر 11,475 ريال سعودي.

مطابخ صغيرة وعروض تشكيلة مطبخ في عروض ايكيا السعودية

تقدم ايكيا السعودية عروض مطابخ وتشكيلات مطبخ عملية من ضمن العروض الخاصة للمساحات الصغيرة.

مطبخ مكون من خزانة ذات أبواب تُثبت على الحائط لتخزين أدوات المطبخ، خزانة قاعدة ذات أبواب وبها أدراج، بالإضافة إلى حوض بملحقاته، وكل ذلك يجتمع بتصميم راقي، ولون هادئ وبسعر 1,419 ريال سعودي.

مطبخ صغير وعملي، مقاس 112x56x139 سم، يتميز بسهولة نقله، ومزود بملحقات عملية كالرفوف، وكل ذلك بسعر 723 ريال سعودي.

تشكيلة مطبخ مكونة من وحدات تخزين بداخلها رفوف مقسمة؛ لتجعل مطبخك منظم ومنسق، تشغل مساحة 130 سم من مطبخك، بسعر 1,956 ريال سعودي.

تشكيلة مطبخ مكونة من رفوف علوية مفتوحة لتنظيم الأكواب وأدوات المطبخ بها، بالإضافة إلى وحدة تخزين عملية، ويُمكن وضع أحد أجهزة المطبخ بها، وكل ذلك بتصميم أنيق وبسعر 1,603 ريال سعودي.

مطبخ يجمع بين اللونين الأبيض واللون الخشبي الفاتح، يشغل مساحة صغيرة من مطبخك، وفي نفس الوقت به مساحة كبيرة لتخزين معظم أدوات المطبخ، وبسعر 2,011 ريال سعودي.

أفكار عملية للمطبخ في كتالوج ايكيا السعودية 2021