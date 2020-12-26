نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض راية السعودية عروض نهاية العام 1442 في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض راية السعودية عروض نهاية العام1442، مع انتهاء قرب عام 2020 ينتظر الجميع عروض نهاية العام من ماركت الراية في المملكة العربية السعودية، يبحث وينتظر الجميع الإعلان عن العروض لتوفير الكثير من المال والحصول على افضل المنتجات بأفضل جودة بسعر مناسب، ودائما تتميز عروض الراية جدة، بأفضل الأسعار على افضل المنتجات.

عروض الراية السعودية، تم الإعلان عروض أسواق الراية السعودية التي ستستمر العروض من يوم 23 ديسمبر2020 حتى 29 ديسمبر 2020 وتشمل العروض على جميع المنتجات غذائية من لحوم مجمدة، والفراخ مجمدة، وعروض على المنظفات، على الخضار والفاكهة، والاجبان، عروض الراية السعودية2020، عروض التوفير على افضل المنتجات استعداد إلى العام الجديد بأحسن الأسعار.

عروض الراية السعودية1442

تتميز عروض الراية الأسبوعية، التي تقدمها في نهاية العام والتي ينتظرها جميع عملاء أسواق الراية لتلبية احتياجاتهم الأساسية للمنزل بأرخص الأسعار والتوفير الكثير من المال، سنعرض لكم عبر موقع ثقفني عروض نهاية العام، المتوافرة على جميع المنتجات ومنها.

كبده غنم بالكيلو.

حليب مجفف كامل الدسم أنكور 2.25 كجم.

صدور تركي مدخن حلواني بالكيلو.

مناقيش جبنه بالحبة.

جل تنظيف فعال الجيب 1 كجم.

مسحوق الغسيل اريال2.5كجم بسعر19.95 بدلامن53.12.

حليب مجفف نيدو بسعر62.95 بدلا من 86.

سائل غسيل الأطباق فيرى 1لتربسعر09.95 بدلا من 16.

معجون صلصة الخضروات تيسكو 500 جرام بسعر12.95 بدلا من15 .

معجون صلصلة المشروم تيسكو 500جرام بسعر 13.45 بدلا من15.

أرز بسمتي حبة طويلة تيسكو 125 جرام بسعر08.95 بدلا من10.

مكرونة أقلام تيسكو 1جم بسعر12.50 بدلا من 14.

شاي حبيبات العلامة الصفراء ليبتون 400جم بسعر 10.95 بدلا من 19.

مبيض القهوة تيسكو 460 جرام.

عروض الراية السعودية نهاية العام

عروض الراية السعودية التي تم الإعلان عنها أنها ستظل لمدة أسبوع من يوم 23 ديسمبر الموافق 8 جمادى الأول على افضل المنتجات وافضل الأسعار كما هو متوقع ومنتظر دائما من أسواق الراية السعودية، هناك عروض على اللحوم مثل .

كباب غنم للشوى بالكيلو بسعر 29.45 بدلا من 42. أستيك لحم للشوى بالكيلو بسعر47.95 بدلا من72. سجق غنم بالكيلو بسعر 28.95 بدلا من42. شيش طاووق بالكيلو بسعر25.95 بدلا من 39. لحم بتلو بالعظم بالكيلو بسعر 38.95 بدلا من48. لحم بتلو بدون عظم بالكيلو بسعر53.95 بدلا من63. كبده غنم بالكيلو بسعر 27.95بدلا من44. لحم مفروم بالكيلو بسعر21.95 بدلا من36. وهناك عروض على الفاكهة.

كما يوجد هناك عروض على المخبوزات منها.

بيتزا لحم بالحبة بسعر 11.75 بدلا من 23.

مناقيش لحمة ألجبنه والحبة بسعر 08.50 بدلا من16يوجد خصم 50%.

بيتي فور حلو مشكل بالكيلو بسعر32.9 بدلا من49.

بيتي فور مالح مشكل بالكيلو بسعر 32.95 بدلا من49.

بقلاوة مشكل بالكيلو بسعر34.95 بدلا من 49.

خبز شرائح اسمر600جم بسعر04.95.

دانش بالفواكه والحبة بسعر01.95.

تورتة صغيرة يوجد خصم 50% بسعر35.50 بدلا من 70.

خبز شرائح ابيض 600جم بسعر02.95.

عروض الراية السعودية عروض نهاية العام 2020/1442، من افضل العروض لتحطيم الأسعار.