عروض ساكو لا تنتهى أكبر مهرجان خصومات في نهاية العام

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عمر شويل - جدة عروض ساكو السعودية من 20 ديسمبر 2020، ومازلنا نتابع معكم عروش ساكو المتميزة التي تجذب الكثير من العملاء إليها كل يوم، فأكثر ما تتمتع به متاجر ساكو أنها تقدم عروض قوية ومختلفة عن باقي المتاجر المنافسة لها فكل ما يحتاج له بيتك سوف تحصل عليه من ساكو بخصومات غير متوقعة فاستمتعوا معنا بأقوى العروض والتخفيضات على الأثاث المنزلي والأجهزة الكهربائية. عروض ساكو تقدم متاجر ساكو أقوى العروض على أفضل مجموعة مختارة من منتجاتها: طقم جلوس خاص بالحديقة يتسع لعدد 4 أشخاص بطولة متوسطة الحجم بسعر 999 ريال سعودي، دفاية غاز بشكل طاولة مربعة 76 سم بسعر 999 ريال سعودي، طقم جلوس للحديقة يتسع لعدد 5 أشخاص مع طاولة بسعر 2.499 ريال بدلاً من 2.999 ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. تنزيلات ساكو الأسبوعية تقدم لكم متاجر ساكو أقوى الخصومات على أفضل مجموعة مختارة من منتجاتها كرسي للجلوس في الحديقة مع وسادة 599 ريال سعودي، طقم جلوس للحديقة يساع 4 أشخاص مع مظلة وطاولة 1.599 ريال سعودي، طاولة قابلة للطي 349 ريال بدلاً من 383.25 ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. كرسي قابل للطي بسعر 99 ريال بدلاً من 109 ريال سعودي، صندوق تخزين بملمس خشبي 270 لتر 349 ريال سعودي، وحدة تخزين ملمس خشبي 850 لتر 1.499 ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. تخفيضات ساكو يأتي العميل إلي ساكو لأنه على ثقة تامة بأنه سوف يحصل على أفضل وأجود المنتجات الأصلية: غلاية 1.7 لتر 3000 واط سريعة الغليان 279.00 ريال سعودي، ثلاجة بقفل 1.6 لتر 220 فولت يقفل لونا بقيمة 609.00 ريال سعودي، ماكينة القهوة 10 كوب 1000 واط بيو اروما 319.00 ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. ماكينة عمل السمبوسة 24 قطعة باللون الأسود هومكس 251.75 ريال سعودي، مايكروويف 25 لتر 100 واط 220 فولت مع شواية 619.00 ريال سعودي، عصارة فواكه 600 واط 220 فولت 2 لتر 635.00 ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

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