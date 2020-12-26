عروض العثيم السعودية الأسبوعية على المنتجات الغذائية وأقوي عروض السعودية

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عمر شويل - جدة عروض العثيم السعودية الأسبوعية أسواق عبد الله العثيم تعد من أشهر الأسواق الموجودة في المملكة العربية السعودية حيث يوجد لهذه الأسواق العديد من الفروع الموجودة في كل نواحي السعودية ومن المعروف عن هذه الأسواق othaim market هو تقديمها لعروض كبيرة على كل المنتجات وهذه العروض هي المفضلة لدى الكثير من المواطنين وفي هذا المقال سنعرض بعض العروض المتاحة الآن. عروض العثيم السعودية الأسبوعية على المنتجات الغذائية بلغ سعر أرز أبو كاس مزة بسمتي 10 كجم 62.95 ريال سعودي بدلاً من سعر 88.99 ريال سعودي.

بلغ سعر دجاج ساديا مجمد 10*1100 جم 119.95 ريال سعودي بدلاً من سعر 159.95 ريال سعودي.

بلغ سعر تونة تريفا خفيف 170 جم 9.95 ريال سعودي بدلاً من سعر 14.85 ريال سعودي.

بلغ سعر زيت عافية ذرة 2*1.5 لتر 29.95 ريال سعودي بدلاً من سعر 43.95 ريال سعودي.

بلغ سعر حليب نيدو بودرة 2500 جم 59.95 ريال سعودي بدلاً من سعر 83.95 ريال سعودي، عروض العثيم علي الأجهزة الكهربائية .

. بلغ سعر سكر الأسرة ناعم 10 كجم 22.95 ريال سعودي بدلاً من سعر 35.50 ريال سعودي.

بلغ سعر مكرونة بيرفيتو 500 جم 9.95 ريال سعودي بدلاً من سعر 16.50 ريال سعودي .

بلغ سعر صابون تايد مركز أصلي 7 كجم 40.95 ريال سعودي بدلاً من 97.95 ريال سعودي. عروض العثيم الأسبوعية عروض العثيم اليوم بلغ سعر مفارش سفرة فيكتور أزهار 110 سم 40 حبة سعر 11.95 ريال سعودي بدلاً من 25.50 ريال سعودي.

بلغ سعر مفارش سفرة فيكتور أزهار 110 سم 40 حبة سعر 11.95 ريال سعودي بدلاً من 25.50 ريال سعودي. بلغ سعر مبيض ملابس ركس 3.78 لتر 8.95 ريال سعودي بدلاً من 12.50 ريال سعودي.

بلغ سعر أرز هالي كالروز 5 كجم 22.95 ريال سعودي بدلاً من سعر 31 ريال سعودي.

بلغ سعر سكر أبو فهد ناعم 10 حجك 23.95 ريال سعودي بدلاً من سعر 33.95 ريال سعودي.

بلغ سعر صلصة طماطم هالي 8*135 جم 7.50 ريال سعودي بدلاً من سعر 9.31 ريال سعودي.

بلغ سعر نشاء الرياض 12*100 جم 12.75 ريال سعودي بدلاً من سعر 13.70 ريال سعودي.

بلغ سعر حليب هالي بودرة كيس 2.25 كجم 39.95 ريال سعودي بدلاً من سعر 59.75 ريال سعودي.

بلغ سعر تونة جنتل خفيف بزيت دوار الشمس 185 جم 14.95 ريال سعودي بدلاً من سعر 19.50 ريال سعودي.

بلغ سعر زيت فيكتو مطور طبخ وقلي 1.5 لتر 9.95 ريال سعودي بدلاً من سعر 11.95 ريال سعودي.

بلغ سعر كاكاو باتو بودرة 125 جم 13.95 ريال سعودي بدلاً من 16.25 ريال سعودي.

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