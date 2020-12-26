نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض بنده على السلع الغذائية واللحوم الحمراء والبيضاء عروض طازج يصلك في نفس اليوم في المقال التالي

عمر شويل - جدة تقدم مجموعة بنده هايبر بنده عروض تنافسية على السلع الغذائية والاستهلاكية والعديد من المنتجات بمناسبة نهاية العام، فإنها تقدم مجموعة من العروض الأسبوعية والخصومات الحقيقية التي لا تقبل المنافسة فهناك عروض على المخبوزات ومنتجات الثلاجة من الجبن والمخللات وغيرها، كما أنها تقدم عروض على الدواجن واللحوم والأسماك والتي تأتي إليك طازجة اليوم بيومه، وهذا ليس بالجديد على مجموعة هيبرات بنده والتي تتمتع دائما بثقة عملائها بتقديم أفضل العروض وأجود الخامات بأوفر وأرخص الأسعار، وفيما يلي سوف نتناول مجموعة من العروض الخاصة بهذا الأسبوع.

عروض بنده الأسبوعية للحوم والدواجن والأسماك:

تقدم مجموعة بنده للتسوق عروض على أجود أنواع اللحوم والأسماك الطازجة التي تأتي من المصدر يوم بيومه بأعلى جودة وأرخص الأسعار وتتوفر هذه العروض من خلال جميع منافذها وفروعها المنتشرة في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية وهي كالتالي؛

فخذ خروف أسترالي بالعظم بسعر 39.95 ريال سعودي للكيلو بدلاً من 44.95 ريال.

فخذ خروف أسترالي بدون عظم بسعر 46.95 ريال سعودي للكيلو بدلاً من 54.95 ريال.

موزة غنم أستزالي بالعظم بسعر 43.95 ريال سعودي للكيلو بدلاً من 49.95 ريال.

لحم كتف عجل بدون عظم بسعر 47.95 ريال سعودي للكيلو بدلاً من 59.95 ريال.

قطع لحم عجل لي بالعظم بسعر 39.95 ريال سعودي للكيلو بدلاً من 47 ريال.

خروف روماني كامل وزن من 16 إلى 20 كيلو بسعر 950 ريال سعودي بدلاً من 1,099.95 ريال.

نصف خروف روماني بسعر 479 ريال سعودي بدلاً من 569.95 ريال.

ربع أمامي خروف روماني بسعر 245 ريال سعودي بدلاً من 289.95 ريال.

ربع خروف روماني خلفي بسعر 245 ريال سعودي بدلاً من 289.95 ريال.

فخذ خروف رفيدي بالعظم بسعر 57.95 ريال سعودي للكيلو بدلاً من 69.95 ريال.

كتف رفيدي بالعظم بسعر 57.95 ريال سعودي للكيلو بدلاً من 68.95 ريال.

قطع لحم خروف رفيدي مشكله بسعر 57.95 ريال سعودي للكيلو بدلاً من 67.95 ريال.

طبق أرجل دجاج التنمية وزن 450 جرام بسعر 6.50 ريال سعودي بدلاً من 10.95 ريال.

طبق فيليه صدور دجاج اليوم وزن 450 جرام بسعر 17.95 ريال سعودي بدلاً من 20.75 ريال.

عرض اشتري واحد والثاني مجانياً على طبق سيقان دجاج إنتاج وزن 450 جرام الطبق بسعر 10.50 ريال سعودي بدلاً من 21 ريال.

عرض 1+1 على كبد دجاج إنتاج وزن 450 جرام للعلبة بسعر 7.95 ريال سعودي بدلاً من 15.90 ريال.

دجاج طازج التنمية وزن 1100 جرام للكيس بسعر 15.50 ريال سعودي بدلاً من 18.75 ريال.

جمبري مزرعة 60/70 بسعر 25.95 ريال سعودي للكيلو.

سمك قاروص بحري بسعر 21.95 ريال سعودي للكيلو.

سمك شعور كبير بسعر 21.95 ريال سعودي للكيلو.

سمك بلطي بسعر 15.95 ريال سعودي للكيلو.

فيليه سمك قشر بياض بسعر 40.95 ريال سعودي للكيلو.

جمبري نظيف بدون قشره بسعر 60.95 ريال سعودي للكيلو.

عروض الجبن والمخللات والمخبوزات:

جبن رومي تشيزا لاند بسعر 32.95 ريال سعودي للكيلو بدلاً من 49.50 ريال.

زبدة بدون ملح بسعر 7.95 ريال سعودي للكيلو بدلاً من 17.25 ريال.

جبن قليل الدسم قليل الملح تشيزا لاند قريش بسعر 17.95 ريال سعودي للكيلو بدلاً من 25.25 ريال.

صدر حبش مدخن حلواني اخوان بسعر 86.95 ريال سعودي للكيلو بدلاً من 117.25 ريال.

مرتدلا بقري حلواني اخوان بسعر 32.95 ريال سعودي للكيلو بدلاً من 45.95 ريال.

صدور دجاج مدخن حلواني بسعر 70.95 ريال سعودي بدلاً من 89.95 ريال.

كما أنه توجد تشكيلة أطباق جبن متنوعه من الجبن الأوروبية والفاخرة في فروع أسواق بنده في جده والرياض والخبر.

عروض بنده للمخبوزات والحلويات: