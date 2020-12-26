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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض العثيم الاثنين أقوى عروض السعودية تصل ل 60 % لمدة 5 أيام فقط في المقال التالي
عمر شويل - جدة عروض العثيم الأسبوعية عروض طلعات البر في نهاية العام من أسواق العثيم 19 ديسمبر 2020 بعد الامتحانات يمكننا القيام الآن بالذهاب إلى طلعات للبر، لذلك حرص العثيم في عروض هذا اليوم على القيام بفعل العديد من العروض التي تخص الرحلات البرية التي بعشقها أهل المملكة العربية السعودية، ومن هذه العروض.
عروض العثيم الأسبوعية
تخفيضات العثيم على الرحلات البرية من العثيم يمكنك الحصول على أقوي العروض والتخفيضات على جميع المنتجات وحتي نهاية عام 2020 لكل عملاء العثيم الكرام يمكنك الأختيار بين كافة العروض للحصول على المنتج الذي ترغب في شراءه بكل سهولة وأسعار مخفضة
- عروض العثيم الاثنين تستطيع القيام بشراء لحم الغنم الروماني مع العظم بسعر الكيلو الذي وصل إلى 39.95 ريال سعودي.
- خصومات العثيم سعر لحم العجل البلدي خالي من العظم يأتيكم بسعر الكيلو الواحد 42.95 ريال سعودي.
- تنزيلات العثيم سعر كيلو لحم العجل البلدي مع العظم أصبح سعره 32.95 ريال سعودي.
أقوى عروض السعودية
- عروض العثيم اليوم سعر لحم رفيدي مع العظم يأتيكم بسعر للكيلو 53.95 ريال سعودي.
- تخفيضات العثيم سعر لحم خروف بربري مع العظم يأتيكم بسعر الكيلو 50.95 ريال سعودي.
- خصومات العثيم سعر لحم غنم سوكتي بالعظم الكيلو منه بسعر 43.95 ريال سعودي.
- سعر لحم حاشي خالي من العظم يأتيكم بسعر للكيلو الواحد 33.95 ريال سعودي.
تخفيضات العثيم الأخيرة
- خصومات العثيم سعر شواية باربكيو الصغيرة في الحجم تأتيكم بسعر 64.95 ريال سعودي.
- عروض العثيم اليوم سي تابع للانتقالات والتخييم يمكنك طيه ونقله معك في كل مكان وسعره بعد الخصم 32.95 ريال سعودي.
- خصومات العثيم سعر الخيمة الخاصة بالرحلات تسعى فردين تستطيع العمل على شرائها 119 ريال سعودي.
- تخفيضات العثيم سعر سجادة الرحلات ومقاسها كبير 190×140 وستحصل عليها بسعر 36.95 ريال سعودي.
- يوجد فحم طبيعي عشرة كيلو يأتيكم بسعر 22.95 ريال سعودي.
- أرز الوليمة الكيس الواحد 10 كيلو يمكن للفرد أن يحصل على ثلاث عروض من هذا الكيس ويمكنك شرائه 65.95 ريال سعودي.
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