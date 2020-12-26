عروض جرير الأسبوعية خصم يصل ل 60 % على الشاشات والجوالات ألحق اعرض

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عمر شويل - جدة عروض جرير الأسبوعية لا تدع أفضل تنزيلات مكتبات جرير تفوتك داخل المملك العربية السعودية، فقد باتت مجموعة مكتبات جرير ضمن الشركات الأقوى والأضخم على مستوى المملكة العربية السعودية بل وعالميًا، حيث أنها وفي أواخر هذا القرن قامت بتغيير جذري في تاريخها، حيث قامت بالدخول إلى سوق البورصة ونسبتها وصلت إلى 30% وذلك يعتبر حدث هام للغاية في المملكة العربية السعودية بالنسبة لها.

عروض جرير الأسبوعية

أهم تخفيضات مكتبة جرير على الشاشات الذكية لنهاية العام:

تخفيضات جرير اليومية على شاشة ماركة أل جي من جرير، دقتها 4 كيه ات دي، سعر الشاشة فقط 9499 ريال سعودي والضريبة مضافة للسعر.

تنزيلات جرير الأسبوعية على شاشة ماركة سامسونج من جرير، سعرها فقط 6999 ريال سعودي بعد أن كانت 13999 ريال سعودي والضريبة مضافة للسعر.

خصومات مكتبات جرير على شاشة ماركة ال جي من مكتبة جرير، دقتها 4 كيه ألترا اتش دي ، سعرها بعد الخصم 5599 ريال سعودي بعد أن كان 10299 ريال والضريبة مضافة إلى السعر.

عروض جرير على الهواتف المحمولة والشاشات

تنزيلات مكتبة جرير على الهواتف المحمولة وتخفيضات تصل إلى 50 % على مختلف شركات المحمول.