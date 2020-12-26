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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض جرير الأسبوعية خصم يصل ل 60 % على الشاشات والجوالات ألحق اعرض في المقال التالي
عمر شويل - جدة عروض جرير الأسبوعية لا تدع أفضل تنزيلات مكتبات جرير تفوتك داخل المملك العربية السعودية، فقد باتت مجموعة مكتبات جرير ضمن الشركات الأقوى والأضخم على مستوى المملكة العربية السعودية بل وعالميًا، حيث أنها وفي أواخر هذا القرن قامت بتغيير جذري في تاريخها، حيث قامت بالدخول إلى سوق البورصة ونسبتها وصلت إلى 30% وذلك يعتبر حدث هام للغاية في المملكة العربية السعودية بالنسبة لها.
عروض جرير الأسبوعية
أهم تخفيضات مكتبة جرير على الشاشات الذكية لنهاية العام:
- تخفيضات جرير اليومية على شاشة ماركة أل جي من جرير، دقتها 4 كيه ات دي، سعر الشاشة فقط 9499 ريال سعودي والضريبة مضافة للسعر.
- تنزيلات جرير الأسبوعية على شاشة ماركة سامسونج من جرير، سعرها فقط 6999 ريال سعودي بعد أن كانت 13999 ريال سعودي والضريبة مضافة للسعر.
- خصومات مكتبات جرير على شاشة ماركة ال جي من مكتبة جرير، دقتها 4 كيه ألترا اتش دي ، سعرها بعد الخصم 5599 ريال سعودي بعد أن كان 10299 ريال والضريبة مضافة إلى السعر.
عروض جرير على الهواتف المحمولة والشاشات
تنزيلات مكتبة جرير على الهواتف المحمولة وتخفيضات تصل إلى 50 % على مختلف شركات المحمول.
- تخفيضات مكتبة جرير على هاتف ماركة سامسونج جالكسي من جرير، سعر الجهاز فقط 7999 ريال سعودي والضريبة مضافة للسعر.
- عروض جرير السعودية على هاتف ماركة سامسونج جالكسي نوت 10 سعره 4379 ريال سعودي ولكن المفاجأة أنه أصبح بعد التخفيض فقط 2599 ريال سعودي والضريبة مضافة للسعر.
- خصومات جرير الأسبوعية على شاشة ماركة هيبسنس من جرير حجم 75 بوصة، والسعر أصبح 4158 ريال سعودي بعد أن كان 7999 ريال والضريبة مضافة إلى السعر.
- تنزيلات جرير اليوم على بلغ سعر شاشة هاير بدقة 4 كيه ألترا اتش دي إلى 3799 ريال سعودي بدلاً من سعر 7669 ريال شامل ضريبة القيمة المضافة.
- عروض جرير نهاية العام في المملكة العربية السعودية على عرض مهول من جرير على شاشة ماركة تي سي إل سعرها فقط 13999 ريال سعودي بعد أن كان 16999 ريال سعودي والضريبة مضافة للسعر.
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