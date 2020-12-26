عروض اكسترا الأسبوعية خصم على جميع المنتجات يصل ل 60 % تسوق الآن

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عمر شويل - جدة عروض إكسترا الأسبوعية تمتع بأفضل التخفيضات والخصومات من إكسترا، حيث يمكنك شراء أحدث أجهزة الهواتف المحمولة والأجهزة اللوحية (التابلت) والأجهزة الكهربائية المنزلية وأجهزة اللاب توب وغيرها من الأجهزة، استغل الفرصة الآن ولا تتردد، عروض إكسترا السعودية لعام 2020 كثيرة ومتنوعة لا يمكنك تجاهلها، سوف نعرض لكم في الفقرة التالية بعض العروض المقدمة من إكسترا. عروض إكسترا الأسبوعية أقوى تخفيضات اكسترا على الأجهزة الكهربائية: خصومات اكسترا غسالة إل جي، باب أمامي، سعة 21 ك غسيل و 12 ك تجفيف، خصم 50% بسعر 9849 ريال بدلًا من 19699 ريال سعودي (بتوفير 9850 ريال)

عروض اكسترا اليوم سارع بشراء عرض مكيف الهواء من إل جي حار وبارد، 18000 وحدة ومعه هديتين مجانيتين بقيمة 308 ريال، كل هذا بخصم 45% بسعر 2799 ريال بدلًا من 5099 ريال سعودي ( بتوفير 2300 ريال).

بادر باقتناء ثلاجة سامسونج سعة 500 لتر وارتفاع 17.5 قدم بخصر 45% وسعر 2999 ريال بدلًا من 5399 ريال سعودي ( بتوفير 2400 ريال). تخفيضات اكسترا السعودية خصومات اكسترا هائلة على أجهزة ألعاب الفيديو: عروض اكسترا الأسبوعية عرض خاص على Xbox 1X، 1 تيرا باللون الأسود بخصم 20% بسعر 1775 ريال بدلًا من 2219 ريال سعودي (بتوفير 444 ريال).

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