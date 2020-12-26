نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض نهاية العام 2020 من بوخمسين تخفيضات وداعا 2020 الآن في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض نهاية العام 2020 التي تقدمها الكثير من المتاجر المختلفة مع وجود منافسة شرسه وقوية بين الكثير من المتاجر والمولات المختلفة داخل المملكة العربية السعودية خاصة على الأجهزة الكهربائية والإلكترونيات المختلفة، وتحت شعار وداعا 2020 قدم لنا بوخمسين للأجهزة الكهربائية أقوى العروض والتخفيضات الكبري التي تصل إلى خصم 75% على شاشات التلفاز والكثير من العروض على الأجهزة الأخرى، وبمناسبة نهاية العام تم وضع الطلب الإلكتروني من خلال موقع بوخمسين والشحن مجانا للمنطقة الشرقية عند طلب بقيمة أكثر من 199 ريال سعودي مع تقديم خدمات وطرق دفع متعددة وإمكانية الاستبدال والاسترجاع بحسب الشروط والكثير من المميزات والعروض لفترة محدودة حتي نهاية العام كما سنعرض على حضراتكم.

عروض نهاية العام 2020 من بوخمسين

يقدم لنا بوخمسين للأجهزة الكهربائية الآن العديد من العروض الكبري والتخفيضات تحت شعار وداعا 2020 حيث قام من خلال الصفحة الرئيسية الخاصة به عبر الإنترنت بتقديم أحدث العروض الآن التي تتضمن الكثير من المنتجات والتي عليها بحث وشراء مستمر ويمكنكم الآن الإطلاع على كافة العروض والأسعار الجديدة المقدمة من خلال بوخمسين للأجهزة الكهربائية.

قلاية فيليبس بدون زيت 800 جم بسعر 399 ريال سعودي

قلاية بطاطس تيفال بدون زيت 4.2 لتر 1500 وات بسعر 399 ريال سعودي

محضرة طعام كينوود 800وات 2.1 لتر بلون أبيض بسعر 219 ريال سعودي

فرن كوميتيل كهرباء بلت ان 60سم 4برامج بسعر 849 ريال سعودي

غسالة أطباق هوم كوين 6برامج 12طقم لون أبيض بسعر 1.049 ريال سعودي

مكيف ميديا 2حصان بارد سبليت بسعر 2.269 ريال سعودي

شاشة تلفاز نيكاي 60 بوصة سمارت بسعر 1.349 ريال سعودي

بوتجاز سطح جليم جاز 90 سم 5عيون غاز بلت إن بسعر 1.999 ريال سعودي

شاشة تلفاز نيكاي 55بوصة HD سمارت بلون أسمر بسعر 1.199 ريال سعودي

مكنسة هوفر 1500 وات مع إمكانية غسل السجاد بسعر 899 ريال سعودي

مكنسة سامسونج مسطح 1600 وات 220 فولت بسعر 199 ريال سعودي

مكنسة تيفال كومبكت أزرق بسعر 229 ريال سعودي

شاشة تلفاز سامسونج 58 بوصة سمارت بسعر 2.279 ريال سعودي

عروض نهاية العام اكسترا 2020

أيضا تقدم فروع اكسترا المختلفة المتواجدة في كافة أرجاء المملكة عروض قوية للغاية بمناسبة نهاية عام 2020 حيث قامت بوضع العديد من الخصومات والتخفيضات الكبري على الكثير من الأجهزة الكهربائية والإلكترونيات واتاحت إمكانية الشراء عبر موقع إكسترا أو من خلال الفروع المختلفة ويمكنكم الإطلاع على كافة عروض اكسترا نهاية العام الآن ومعرفة أحدث الأسعار.

عروض جراند مارت 2020

يقدم لنا جراند مارت هايبر بالدمام أقوى العروض على الجوالات حيث قام بوضع العروض الجديدة الخاصة بانتهاء هذا العام لتبدأ من الآن وتستمر حتى آخر يوم في شهر ديسمبر 2020 مع خصومات كبرى تصل إلى 50% على العديد من الإلكترونيات والجوالات الآن، ويمكنكم الإطلاع على كافة العروض بالكامل عروض جراند مارت 2020 مع كافة الأسعار.