نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض ساكو الأسبوعية تصل ل 80% ولمدة 5 أيام أقوى عروض السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض ساكو نهاية السنة من سوبر ماركت ساكو في المملكة، حيث تم الإعلان عن الكثير من العروض والتخفيضات على الأجهزة الإلكترونية، وهذا يتم بشكل دوري ومتجدد، فجميع العروض حصرية داخل كافة فروع ساكو المنتشرة بالسعودية والتي تم انتقاؤها من أفضل المنتجات المناسبة لجميع أفراد الأسرة فكل ما تبحث عنه هنا في ساكو أقوى عروض السعودية.

عروض ساكو نهاية السنة

تنزيلات ساكو الأسبوعية:.

نقدم لكم أقوى عروش السعودية والتي يقدمها سلسلة فروع ساكو حيث قامت بعمل تخفيضات هائلة على جميع منتجاتها بمناسبة نهاية عام 2020 وبداية عام جديد وذلك لكافة العملاء الحاليين والجدد.

عروض ساكو الأسبوعية أقوى خصومات من ساكو على محول الشاحن يو اس بي القابل للسحب، فقط بسعر 13.75 ريال سعودي مضاف إليه ضريبة القيمة المضافة.

خصومات ساكو أقوى خصم على سماعة ستيريو جت باور من ساكو، بسعر منافس فقط 13.75 ريال سعودي.

تنزيلات ساكو إذا كنت من هواة الرياضة، فيمكنك الآن أثناء أوزان لممارسة التمارين الرياضية فقط بسعر 30.50 ريال سعودي.

تخفيضات ساكو الأسبوعية

أقوى تخفيضات ساكو لهذا الأسبوع:

تنزيلات آخر العام من ساكو على الساعة الذكية S6 من أبل، باللون الأحمر، ذات مقاس 40 مم، السعر حصري فقط 1849 ريال سعودي.

خصومات ساكو ملعقة تقديم الكعك والحلويات من هايبر ماركت ساكو، مقاس الملعقة 25.3 سنتيمتر× 5.8 سنتيمتر، غير قابلة للصدأ، سعر القطعة فقط 13 ريال سعودي، والسعر مضاف إليه ضريبة القيمة المضافة.

حصريًا من سوبر ماركت ساكو ملعقة التقليب المثقوبة بمقاس، 35 سنتيمتر في 7.5 سنتيمتر، تم صنع الملعقة من مادة الفولاذ، وغير قابلة للصدأ، سعر الملعقة الواحدة 24 ريال سعودي.

تنزيلات العثيم للحلويات

كما تقدم مجموعة العثيم تخفيضات على بعض الحلويات خلال الفترة من 25 ديسمبر وحتي نهاية العام الحالي