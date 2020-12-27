عروض البلاي ستيشن من لولو ماركت السعودية هيا نلعب الموسم 7

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عمر شويل - جدة عروض البلاي ستيشن من لولو ماركت السعودية متعة التسوق والترفية لجميع أفراد الأسرة وعروض هذا الأسبوع مخصصة للأطفال والشباب والكبار أيضا من محبي الألعاب الالكترونية والبلاي ستيشن وتشمل العروض جهاز سوني بلاي ستيشن 4 سعة 500 جيجا ب 1.149 ريال، بدلا من 1.399 ريال، كرسي مخصص للمارسة الألعاب دريفت لونه أحمر جذاب ب 749 ريال، بدلا من 899 ريال، سوني بلاي ستيشن 4 سليم ب 1.299 ريال، بدلا من 1.539 ريال، بلاي ستيشن 5 دوال يد تحكم لاسلكية ب 349 ريال، سوني بلاي ستيشن 5 كاميرا اتش دي ب 299 ريال.

عروض البلاي ستيشن من لولو ماركت السعودية

سوني بلاي ستيشن بلس 3 دي سماعة لاسلكية ب 499 ريال، اكس بوكس ا تيرا ب 2.299 ريال، اكس بوكس اون + فورزا موريزون 4 دلسي + فورزا هوريزون 4 ليفو سبيد شامبيون ب 969 ريال، بدلا من 1.499 ريال، مايكروسوفت اكس بوكس يد لاسلكية ب 259 ريال، اكس بوكس ون فيفا 21 شامبيون ايديشن ب 269 ريال، اكس بوكس ون جست انس 2021 ب 169 ريال.

عروض لولو ماركت اليوم

بلاي ستيشن 5 إن بي أي الحديث ب 299 ريال، بلاي ستيشن 4 فيفا 21 شامبيون ايديشن ب 269 ريال، بلاي ستيشن 5 فيفا 21 ب 299 ريال، سوني بلاي ستيشن 4 ساكيوي المغامرة الكبيرة ب 229 ريال، بلاي ستيشن 4 جيست دانس 2021 ب 169 ريال، لوجيتك عجل القيادة درايفينج فورسي جي 29 ب 976 ريال، بدلا من 1.299 ريال، لوجيتك سماعة الألعاب جي 432 جي ب 339 ريال.

عروض لولو ماركت على الساعات والسوارة الذكية

سامسونج جالكسي فيت 2 ب 179 ريال، هواوي ساعة ذكية ب 369 ريال، دي لينك راوتر اي سي 2 ب 899 ريال، فليبيس شاحن متنقل 1000 أمبير ب 69 ريال، بدلا من 109 ريال، جيتاب سوارة ذكية ب 55 ريال، بدلا من 79 ريال، هواوي سوارة ذكية توك بي 6 أسود جرافيت ب 599 ريال.