نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض العثيم صحة وجمال نهاية العام في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض العثيم صحة وجمال ، عروض العناية بالبشرة و مستحضرات التجميل تضم مجموعة مميزة من العروض، غسول للوجه هيمالايا منقي للوجه 150 مل الحبة بسعر 18.95 ريال بدلا من 32.95 ريال، ماكينة حلاقة جيليت منوع بسعر 23.95 ريال بدلا من 33.50 ريال، كريم سودو لالتهاب الحفائظ 250 جم بسعر 30.95 ريال بدلا من 47.25 ريال، مرطب شفاة فازلين روزي 4.8 جم بسعر 6.95 ريال بدلا من 10.95 ريال، كريم كاب سنفرة ومبيض للوجه والجسم 500 مل بسعر 34.95 ريال بدلا من 48.25 ريال، فرشاة أورال بي برو 2 حبة وسط + 50% خصم بسعر 13.95 ريال، كريم جليسوليد 250 مل بسعر 9.95 ريال بدلا من 18.50 ريال، ماكينة شيك اكزاكتا حساس 2ح7 + 3ح بسعر 16.95 ريال بدلا من 25.25 ريال، ماكينة بيرسونا كابري حريمي 2 حبة بسعر 11.95 ريال بدلا من 18.95 ريال.

عروض العثيم اليوم

عروض العثيم صحة وجمال ، صبغة شعر بيجين بني أسود #882 بسعر 26.95 ريال بدلا من 37.95 ريال، صبغة شعر باليت أنبوب بسعر 11.95 ريال بدلا من 25.25 ريال، صبغة شعر كولستون #303 – تين الداكن بسعر 11.95 ريال بدلا من 26.25 ريال، معجون أسنان كولجيت بياض ناصع 75 مل بسعر 16.95 ريال بدلا من 30.75 ريال، معجون الو دن الو فيرا 100 مل بسعر 17.95 ريال بدلا من 25.95 ريال، معجون كولجيت ثلاثي المفعول 125 مل بسعر 7.95 ريال بدلا من 10.95 ريال، مزيل عرق جوفان مسك رجالي 150 مل بسعر 7.95 ريال بدلا من 17.25 ريال، كريم جيليسرين اصلي 75 مل بسعر 4.95 ريال بدلا من 7.50 ريال، لوشن جليسوليد مسك 500 مل بسعر 15.95 ريال بدلا من 31 ريال.

تخفيضات العثيم الأسبوعية

غسول تدليك بالمرز 250 مل بسعر 20.95 ريال بدلا من 32.95 ريال، غسول فريش فروتي بالنيم 150 مل بسعر 11.95 ريال بدلا من 20.95 ريال، شامبو برت بلاس للشعر العادي 600 مل بسعر 15.95 ريال بدلا من 26.75 ريال، شامبو نونو للأطفال 800 مل + 800 مل بسعر 20.95 ريال بدلا من 29.75 ريال، شامبو فاتيكا يحافظ الرطوبة 700 مل بسعر 12.95 ريال بدلا من 22.95 ريال، لوشن جرجنز رائحة طيبة أصلية 400 مل بسعر 14.95 ريال بدلا من 24.25 ريال.

أقوى عروض العثيم

كريم جونسون للجسم زبدة شيا 200 مل بسعر 11.95 ريال بدلا من 24 ريال، غسول فم ليسترين شاي أخضر 500 مل 21.95 ريال بدلا من 37.95 ريال، منظف / مقشر / غسول / مزيل مكياج كلين & كلير يومي 150 مل بسعر 20.95 ريال، شامبو جونسون أطفال جديد 750 مل بسعر 23.95 ريال بدلا من 46.95 ريال، منظف سوبر جل فلاش 2 ك + 15% زيادة بسعر 13.50 ريال بدلا من 19 ريال.