انت الان تتابع تفاصيل خبر مفاجأة جديدة لعشاق ماكدونالدز بالصين والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - فاجأت سلسلة مطاعم “ماكدونالدز” الصين عشاقها بوجبة جديدة ومبتكرة خلال هذا الأسبوع، نالت استحسان رواد المطعم بشدة.

ماكدونالدز الصين تبيع شطائر برجر مغطاة بفتات بسكويت “أوريو”

حيث قامت “McDonald’s ” بدعوة روادها بالصين لتناول ساندويتش برجر لحم مغطى بفتات بسكويت “أوريو” بالصلصة.

ونشرت “ماكدونالدز” إعلان ترويجي لرواد مطاعمها بالصين، لتبرز فيه الوجبة الجديدة، حيث وصفتها بأنها “طرية ومثيرة” و”مليئة باللحم”، مع “لمحة من المذاق الحلو” الذي يرقى إلى “مفاجأة مزدوجة لا يمكن تصورها”.

وقالت مديرة الاتصالات في ماكدونالدز في الصين، آبي زي، أن لحم اللانشون يعتبر واحد من الأطعمة الشائعة بين الشباب إضافة إلى بسكويت أوريو اللذيذ الذي يعد وجبة مألوفة بين الصغار، فالجمع بين الوجبتين في وجبة واحدة سينتج طعم مبتكر يحبه الأطفال والكبار.

وتابعت زي، أنه توفرت حوالي 400 ألف شطيرة برجر لحم مع بسكويت أوريو، بـ 3،700 فرع في المدن الصينية، بكميات محدودة في كل فرع.

وأشارت زي، إلى أن هذه الكمية من شطائر البرجر نفدت في وقت بسيط جدًا قبل حلول مساء اليوم التي تم طرحها به، وأصبحت حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الصين، لتنجح التجربة.