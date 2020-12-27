تربية الفراخ البيضاء.. 8 معلومات هامة ينبغي لمربي الدواجن أن يعرفها

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محمد سياف - ابو ظبي - يُعتبر مشروع تربية الفراخ البيضاء من أبرز المشاريع الناجحة التي تجذب الكثير من الأشخاص للقيام بعملها، فثروة الدواجن في جمهورية مصر العربية من أهم وأشمل الثروات نظراً لمعدل استهلاكها المرتفع، حيث يعتمد مجموعة من الأفراد بمصر على دخلهم من تربية الدجاج الأبيض والعمل على رعايته والاهتمام به وتقديم جميع أنواع اللقاحات حتى يحصدون مقابل مادي جيد.

تربية الفراخ البيضاء

هناك الكثير من الخطوات التي ينبغي اتباعها بشكل جيد حتى يكون مشروع تربية الفراخ البيضاء ناجح ومثمر، ولكن قبل البدء في تربية الدواجن يجب على كل مربي معرفة بعض المعلومات الهامة وهي: