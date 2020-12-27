تربية الفراخ البيضاء.. 8 معلومات هامة ينبغي لمربي الدواجن أن يعرفها

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محمد سياف - ابو ظبي - يُعتبر مشروع تربية الفراخ البيضاء من أبرز المشاريع الناجحة التي تجذب الكثير من الأشخاص للقيام بعملها، فثروة الدواجن في جمهورية مصر العربية من أهم وأشمل الثروات نظراً لمعدل استهلاكها المرتفع، حيث يعتمد مجموعة من الأفراد بمصر على دخلهم من تربية الدجاج الأبيض والعمل على رعايته والاهتمام به وتقديم جميع أنواع اللقاحات حتى يحصدون مقابل مادي جيد.
تربية الفراخ البيضاء
هناك الكثير من الخطوات التي ينبغي اتباعها بشكل جيد حتى يكون مشروع تربية الفراخ البيضاء ناجح ومثمر، ولكن قبل البدء في تربية الدواجن يجب على كل مربي معرفة بعض المعلومات الهامة وهي:
- أن دورة تربية الدواجن البيضاء تظل 40 يوم حتى يُصبح الكتكوت دجاجة متكاملة يُمكن للمُربي بيعها، حيث يبلغ سعر الكتكوت المصري وفقاً للبورصة وأسعارها 7 جنية مصري.
- الفراخ البيضاء لا تتحمل درجة الحرارة المرتفعة ولا درجة البرودة الشديدة لذا يُنصح بتقديم رعاية خاصة بها.
- ضرورة شراء كافة الكتاكيت من شركة خاصة بالدواجن معروف عنها جودة السُلالات وعدم شرائها من تاجر معين.
- ينبغي توزيعها بشكل جيد في المكان الذي تود تربيتهم فيه، وتوفير تهوية جيدة، حتى لا يتزاحم ويؤدي إلى خسارة عدد كبير منهم.
- يجب أن يمنح لهم المصل الخاص وكافة اللقاحات خلال فترة التسمين والتربية لضمان عدم إصابتهم بأي مرض يؤدي إلى فقدهم.
- يلزم عند وصول الكتاكيت لعمر 21 يوم أن يمنحهم المُربي مضاد حيوي ضد البرد.
- يتطلب أن يتم منحها مضادات حيوية والسلينيوم لمدة لا تقل عن ثلاثة أيام بعد استقبالهم كخطوة أساسية في تحصينهم.
- عدم وجود تهوية جيدة وتنظيف بشكل يومي في مكان تربية الدجاج يؤدي إلي موت الدجاج، حيث ينتج عن مُخلفات الدجاج غاز الأمونيا شديد الخطورة والذي قد يؤدي إلي التهاب الأغشية البصرية والمخاطية مما يجعل الدجاج ينفق مختنقاً.
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