انت الان تتابع تفاصيل خبر مواعيد عمل بنك مصر وأهم الخدمات المالية التي يقدمها لعملائه والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - يتساءل الكثير من الأشخاص في جمهورية مصر العربية عن مواعيد عمل بنك مصر للذهاب إلى أحد فروعه للحصول على الخدمات التي يرغبون بها، فهو يُتيح مجموعة كبيرة من الخدمات التي تُميزه عن باقي البنوك كما يدفع الأشخاص للتعامل معه بشكل مستمر،يُذكر أن banque misr تم إنشاؤه عام 1920 على يد الاقتصادي المصري طلعت حرب.

بنك مصر

هو واحد من أبرز البنوك الاقتصادية الوطنية في جمهورية مصر العربية وله الكثير من المساهمات الفعالة في أكثر من 220 مجال منه اقتصادي ومنه سياسي وزراعي أيضاً، وتأسس عام 1920 على يد طلعت حرب، للنهوض بالوضع الاقتصادي للبلاد إبان فترة الاحتلال البريطاني، حيث تدهورت الظروف الاقتصادية للبلاد في تلك الفترة، ويوفر Bank Misr الكثير من الخدمات التي تهم جميع العملاء.

مواعيد عمل بنك مصر

بنك مصر يُعتبر من البنوك التي توفر شتى الخدمات الاقتصادية لعملائها، مما يدفعهم لمعرفة مواعيد العمل في البنك:

يبدأ دوامه من الساعة الثامنة والنصف صباحاً حتى الثالثة عصراً طوال الأسبوع ما عدا الجمعة والسبت.

مؤخراً تم تحديث الدوام الخاص بالبنك ومد مدة العمل خلال اليوم إلى الرابعة عصراً ولكن باستثناء 55 فرع يعملون حتى الخامسة.

13 فرع يعملون على مدار اليوم المتواجدين في الفنادق والمطارات وغيرها من الأماكن العامة.

هناك أيضاً ستة أفرع يصل عملها إلى السابعة مساء وهما في النوادي والمولات التجارية الضخمة.

خدمات بنك مصر

يقدم بنك مصر الكثير من الخدمات لعملائه والتي تتغير وفقاً لاحتياجاتهم المختلفة، حيث يُقدم البنك شهادات استثمارية بفائدة تصل إلى 15%، كما يُتيح إمكانية فتح حساب ادخار خاص بالشخص أو جاري وفقاً لمتطلباته، ويوفر أيضاً الكثير من القروض المتنوعة مثل القرض الشخصي والقروض الخاصة بالعقارات أو تمويل السيارات وغيرها.