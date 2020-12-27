نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر متى بداية الربيع 2021 وموعد انتهائه ومظاهر الاحتفال به بالتفصيل في المقال التالي

عمر شويل - جدة متى بداية الربيع 2021 , شهر الربيع يعتبر من الشهور المفضلة لدى الجميع، نظراً لأنه مليء بالطاقة والحيوية والنشاط، ولهذا ينتظره الناس لأنه يأتي بعد الشتاء وفيه يتقوقع الناس في منازلهم و يتقيدوا بارتداء الملابس الثقيلة بسبب البرودة الشديدة، أما فصل الربيع فهو يتمتع باعتدال درجات الحرارة فيه وينطلق الناس هنا وهناك.

متى بداية الربيع 2021

يأتي فصل الربيع يوم 21 مارس من كل سنة، وتصل مدته إلى ثلاثة أشهر وهم مارس وأبريل ومايو وينتهي في الحادي والعشرون من شهر يونيو 2021، فهو يتوسط فصلي الشتاء والصيف و يشهد حالة من التقلبات الجوية في درجات الحرارة من درجات حرارة منخفضة إلى درجات حرارة مرتفعة، وفلكياً يأتي الربيع يوم 7 فبراير في منتصف الكرة الأرضية الشمالي.

وبالنسبة لنصف الكره الجنوبي يوافق 7 أغسطس، أما موعد انتهاؤه بالنسبة لنصف الكرة الأرضية الشمالي فسوف يكون يوم 7 مايو، و7 نوفمبر في منتصف الكرة الأرضية الجنوبي.

مظاهر احتفالات فصل الربيع في العالم

تتنوع وتتعد الاحتفالات بقدوم الربيع، فالإحتفال يتوقف على حسب اختلاف الثقافات والشعوب بين دول العالم، ومن ضمن هذه الاحتفالات مايلي:

أشجار الكرز في اليابان:

يبدأ ظهور أشجار الكرز في دولة اليابان، ويتجمع اليابانيون حولها حتى يحتفلوا بهذا المنظر الجميل والبهجة.

وتظل هذه الاحتفالات مستمرة من نهاية شهر مارس وحتى بداية شهر مايو.

مهرجان المياه في تايلاند:

يعرف هذا المهرجان باسم سونغكران، وهذا الاحتفال يعتبر من الطرق التقليدية في احتفالاتهم، فهم يقبلون على غسل منازلهم باستخدام الماء والبوذا.

كما أنهم يقبلون على زيارة المعابد، فيبدأون الاحتفال من بداية 13 مارس إلى 15 أبريل.

احتفال البان كيك في روسيا:

الاحتفال في روسيا يظهر من خلال عمل البان كيك، وأكله مع الأهل والأصدقاء.

مواكب الزهور في هولندا.

مواكب الزهور في هولندا. إذ تعبر هولند عن احتفالها بعيد الربيع من خلال موكب الزهور لفترة تصل إلى 12 ساعة.

احتفال فلوريدا في استراليا:

يقوم هذا الاحتفال على تشغيل الموسيقى والزهور، بجانب القيام بمجموعة من الأنشطة الترفيهية، وعمل جوالات ثقافية.

مهرجان هولي بالهند:

يسمى هذا المهرجان بمهرجان الألوان، وهو يبدأن من 17/3 ويظل الاحتفال قائم لمدة 16 يوم.