نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مسابقة الحلم وحلم الفوز بجائزة المليون دولار| أرقام وطريقة الاشتراك في المقال التالي

عمر شويل - جدة أيام قليلة تفصلنا عن سحب مسابقة الحلم الأكبر لعام 2020 الجاري على جائزة الـ 1000000 دولار أمريكي، والتي يترقبها ملايين المواطنين من جميع الدول الذي يبحثون بكثرة خلال الوقت الجاري من أجل الاشتراك في المسابقة، ويأمل كل مشترك من تحقيق حلمه والفوز بتلك الجائزة الأخيرة للعام الجاري، والتي سيتم معها ختام أكبر ماراثون للجوائز المقدمة في مسابقة بالدول العربية، والتي قُدرت قيمة جوائزها بمبلغ 3.5 مليون دولار، تم توزيعهم على عدة سحوبات مختلفة على مدار العام، وتفاوتت قيمتها ما بين سحوبات (100 ألف دولار – 200 ألف دولار – نصف مليون – ربع مليون – 10000$)، بالإضافة إلى سحوبات دورية بقيمة 500$ وسحوبات عيد الأم وهدية كيلو ذهب للفائزة، بينما كان آخر الفائزين هو المواطن السعودي “يُوسف العُمر”، في حين تقرر إجراء السحب الأخير بتاريخ الحادي والثلاثين من ديسمبر الحالي.

طرق الاشتراك المختلفة في المسابقة

وقبل أن ننشر لكم صور جدول أرقام الاشتراك في مسابقة الحلم المعتمدة من المسابقة لجميع الدول، نوضح لكم كيفية الاشتراك في المسابقة عبر الطرق المختلفة، سواء من خلال (إرسال رسالة إلى الرقم المرادف لدولتك أو الرقم الدولي الموحد تحتوي على كلمة “حلم” باللغة العربية، أو dream باللغة الإنجليزية، أو reve باللغة الفرنسية)، كما يمكنك تفعيل الاشتراك من خلال الاتصال بالرقم ذاته والإجابة بشكل صحيح على السؤال الذي يصلك في رسالة أيضًا حتى تُصبح مُشتركًا بالفِعل، كما يُمك الاشتراك أيضًا من خلال (تسجيل الدخول عبر الرابط الرسمي للمسابقة mbc المُدرج بصحفة المسابقة الرسمية على تويتر، ثم تدوين كافة البيانات الشخصية الخاصة بك)، وأخيرًا يُمكن تحميل تطبيق HELM للهواتف الذكية عبر المنصات المختلفة، ثم تثبيته وكتابة البيانات الخاصة بالمشترك والضغط على إرسال.

أرقام مسابقة الحلم الجديدة

أما عن أرقام مسابقة الحلم الخاصة بطلبات الاشتراك في المسابقة الحالية والمسابقات المقبلة، فقد تم نشرها من خلال الموقع الرسمي للمسابقة، حسب رقم كل دولة وفق شبكات المشغل المختلفة فيها مصحوبة برقم تعريفة الاتصالات الخاصة بسعر الدقيقة الدولية، كما تم إدراج رقم دولي موحد للاتصال من الدول الغير مدرجة بالجدول ومن جميع الدول أيضًا:

بينما تحمل الصورة التالية جدول الأرقام التفاعلية من الدول العربية والتكلفة المحسوبة شاملة ضريبة القيمة المضافة:

الاشتراك من خلال دريم توكنز Dream tokens

كما يُمكن الاشتراك من خلال تطبيق المسابقة بواسطة دريم توكنز، أو ما يُعرف بالعملات مجانية المتوفرة للجميع، والتي يتم الحصول عليها من خلال شراء حزمات العملات الذهبية، ودفع من 1 : 10 منها كـ تكلفة لكل سؤال، وعند الإجابة بشكل صحيح، يحصل المستخدم على العدد المعلن من الفرص لكل سؤال، وبناءًا عليه يتم إعتماد اشتراك المشترك كأساس لإدخال المشترك في مسابقات مشابهة الخاصة بكل دولة على حدها أو المقتصرة على فئة عمرية معينة، إلا أنها قد تواجه مشكلة تأخير تقني في استلام وإرسال الرسائل بسبب مزود الخدمة.