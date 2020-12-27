نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قناة النيل الأزرق في المقال التالي

عمر شويل - جدة مع حلول العام الجديد تسعى جميع القنوات على القيام بتغيير من التردد الخاص بها، حتى تقوم بتغطية كافة الأحداث التي تقوم عليها القنوات فيما سبق، يحدث هذا بالتأكيد حتى يقوموا بالعمل على تغيير التردد ليحصل المشاهد على إشارة جيدة سليمة عالية الجودة، إليكم تردد قناة النيل الأزرق الجديد.

قنـتاة النيل الأزرق السودانية

يجب أن نتعرف على هذه القناة السودانية، التي تعد من القنوات الأساسية التي يتابعها كافة السودانيين في حياتهم الاجتماعية، فتم بثها لأول مرة عام 2006، والمقر الرسمي أو الرئيسي لها كان في السودان.

ما تقدمة قناة النـــيل الأزرق السودانية

في بداية الأمر عرفة هذه القناة على أنها قناة إخبارية متخصصة في عرض كل شيء وكل الأخبار الخاصة بالسودان.

تقوم هذه القناة بالعمل على تغطية جميع الأحداث التي تتواجد على الساحة في قلب العاصمة وجميع المدن المتواجدة في السودان.

كما أنها تحرص على عرض البرامج الثقافية والبرامج الاقتصادية والفنية ايضًا، وهذا من أجل القيان بالتنوع لتعرف الأجيال الجديدة، على كافة العادات والتقاليد الخاصة بالشعب السوداني.

تردد قناة النيل الأزرق

سنقوم الآن بعرض أحدث الترددات على كافة الأقمار الصناعية التي توجد عليها القناة السودانية الشهيرة، ومن هذه الترددات.

تردد النيل الأزرق على النايل سات:

التردد 12688.

الاستقطاب: أفقي.

معدل تصحيح الخطأ: 5/6.

معدل الترميز 3000.

تردد النيل الأزرق على العرب سات:

التردد: 11350.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

الاستقطاب: رأسي.

تردد النيل الأزرق السودانية على قمر بدر

التردد: 11350.

معدل الترميز: 3000.

الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

حرصنا اليوم بالعمل على عرض كافة الترددات التي تخص قناة النيل الأزرق، ونرجوا أن تكونوا قد استفدتم من المقال.