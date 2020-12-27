انت الان تتابع تفاصيل خبر رقم خدمة عملاء فوري وأهم الخدمات التي تقدمها Fawry رائدة الدفع الإلكتروني في مصر والان نترككم مع بالتفاصيل
محمد سياف - ابو ظبي - يبحث الجميع حالياً عن رقم خدمة عملاء فوري للاستفادة من الخدمات التي تٌقدمها شركة Fawry، والتى تُعتبر واحدة من أهم شركات الدفع بشكل إلكتروني وأحد أبرز شركات التحول الرقمي والمدفوعات الإلكترونية، بالإضافة إلى الكثير من الخدمات الأخرى التي تُقدمها الشركة لكافة المواطنين بجمهورية مصر العربية توفيراً للوقت والجهد، فالكثير من الأشخاص يبحثون عن رقم للتواصل مع الشركة في أي وقت وبشكل مباشر مع خدمة العملاء للاستفسار عن أمر ما، لذا اليوم سوف نتعرف على المزيد من التفاصيل حول كيفية التواصل مع خدمة عملاء فوري.
شركة فوري Fawry
هي أحد الشركات المعروفة في مصر والتي يصل دخلها سنوياً إلى 40 مليار جنية، حيث يستخدم خدمات فوري 20 مليون عميل في كافة أنحاء الجمهورية، فهي تُقدم الكثير من الخدمات مثل سداد الفواتير، وتحويل أموال وغيرها، بالإضافة إلى توفيرها العديد من الفروع لتلبية احتياجات المواطنين في كل وقت.
رقم خدمة عملاء فوري
يبحث الكثير عن رقم خدمة العملاء أو الخط الساخن لكي يتواصلوا معهم للاستفسار عن أي أمر أو تقديم شكوى ما أو غير ذلك، لذا وفرت الشركة رقم فوري للتواصل معها وهو :
- 20225243880+ يُمكنك الاتصال عليه من كل مكان في مصر.
- والجدير بالذكر أنها وفرت رقم مختصر للتواصل مع عملائها وهو 16421.
مزايا شركة فوري
تتسم Fawry بالكثير من المزايا التي جعلتها من أولى الشركات في مصر وهي:
- تعمل على توفير العديد من الخدمات للمواطنين مثل دفع الفواتير.
- توفر الشركة أيضاً امكانية الاستعلام عن الفواتير الحكومية وسدادها بشكل فوري دون الحاجة إلى الزحام أو الذهاب إلى مقر الخدمات المختلفة كسداد فواتير الكهرباء أو التليفون أو حتى شحن كروت عدادات الكهرباء مسبقة الدفع.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رقم خدمة عملاء فوري وأهم الخدمات التي تقدمها Fawry رائدة الدفع الإلكتروني في مصر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مصر 5 وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.