انت الان تتابع تفاصيل خبر رقم خدمة عملاء فوري وأهم الخدمات التي تقدمها Fawry رائدة الدفع الإلكتروني في مصر والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - يبحث الجميع حالياً عن رقم خدمة عملاء فوري للاستفادة من الخدمات التي تٌقدمها شركة Fawry، والتى تُعتبر واحدة من أهم شركات الدفع بشكل إلكتروني وأحد أبرز شركات التحول الرقمي والمدفوعات الإلكترونية، بالإضافة إلى الكثير من الخدمات الأخرى التي تُقدمها الشركة لكافة المواطنين بجمهورية مصر العربية توفيراً للوقت والجهد، فالكثير من الأشخاص يبحثون عن رقم للتواصل مع الشركة في أي وقت وبشكل مباشر مع خدمة العملاء للاستفسار عن أمر ما، لذا اليوم سوف نتعرف على المزيد من التفاصيل حول كيفية التواصل مع خدمة عملاء فوري.

شركة فوري Fawry

هي أحد الشركات المعروفة في مصر والتي يصل دخلها سنوياً إلى 40 مليار جنية، حيث يستخدم خدمات فوري 20 مليون عميل في كافة أنحاء الجمهورية، فهي تُقدم الكثير من الخدمات مثل سداد الفواتير، وتحويل أموال وغيرها، بالإضافة إلى توفيرها العديد من الفروع لتلبية احتياجات المواطنين في كل وقت.

رقم خدمة عملاء فوري

يبحث الكثير عن رقم خدمة العملاء أو الخط الساخن لكي يتواصلوا معهم للاستفسار عن أي أمر أو تقديم شكوى ما أو غير ذلك، لذا وفرت الشركة رقم فوري للتواصل معها وهو :

20225243880+ يُمكنك الاتصال عليه من كل مكان في مصر.

والجدير بالذكر أنها وفرت رقم مختصر للتواصل مع عملائها وهو 16421.

مزايا شركة فوري

تتسم Fawry بالكثير من المزايا التي جعلتها من أولى الشركات في مصر وهي: