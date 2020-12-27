نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قناة شليل للأطفال في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعد قناة شليل للأطفال من القنوات السودانية المهتمة بعرض برامج للأطفال الصغار, فهي تعرض برامج مهمة لرفع مستوى قدرات وامكانيات ومهارات الطفل, وتوسيع مداركه في جميع المجالات, وفي هذا المقال سوف نتحدث عن تردد قناة شليل للأطفال.

نبذة عن قناة شليل للأطفال

قناة شليل هي قناة فضائية للأطفال, تعرض برامج للأطفال في مختلف الأعمار, حيث تعرض برامج تعليمية مفيدة لتسلية الطفل, وتنمية قدراته ومهاراته وسلوكياته اليومية, وهدفها الرئيسي هو تنمية وتعزيز الولاء والانتماء والفخر بالوطن السوداني وبالهوية السودانية.

وتقدم القناة بعض البرامج الدينية التي تقوم سلوك الطفل, كما أنها تنقل التراث السوداني للأطفال بشكل سهل وبسيط, كما أنها وسيلة لترفيه الطفل وتسليته حتى لا يشعر بالملل.

تردد قناة شليل للأطفال الجديد

تعرض هذه القناة العديد من البرامج التي يقدمها الأطفال الصغار, بالإضافة إلى الأغاني وبرامج الكارتون والإنمي, وفي الجدول التالي نعرض لكم ترددات قناة شليل للأطفال الجديد على النايل سات بجودة SD:

القمر: النايل سات

التردد:11595

الاستقطاب: رأسي

معدل الخطأ: 3/4

معدل الترميز: 27500

طريقة استقبال قناة شليل للأطفال

لاستقبال التردد قناة شليل للأطفال أو أي قناة فضائية يجب اتباع هذه الخطوات:

1- اضغط على زر menu من الريموت للدخول على الإعدادات.

2- ستظهر لك قائمة بها خيارات اضغط على التركيبinstallation.

3- ستظهر قائمة الأقمار اختر منها قمر النايل سات.

4- ادخل التردد والاستقطاب ومعدل الترميز ومعدل الخطأ.

5- اضغط على بحث search.

قناة شليل للأطفال بث مباشر

يمكنكم مشاهدة بث مباشر للقناة من خلال القناة الرسمية الموجودة لها على موقع اليوتيوب, كما يمكنكم التواصل مع القناة والتعليق على محتوياتها من خلال الصفحة الرسمية لها على الفيس بوك وتويتر.

بعد أن عرضنا لكم تردد قناة شليل للأطفال, نتمنى أن تنال هذه القناة على إعجابكم, وأن تكونوا استفدتم من هذا المقال, في حال واجهتم أي مشاكل أثناء ضبط التردد, يمكنكم التواصل معنا وسوف نرد عليكم في أقرب وقت.