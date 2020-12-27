نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قناة شليل للأطفال في المقال التالي
عمر شويل - جدة تعد قناة شليل للأطفال من القنوات السودانية المهتمة بعرض برامج للأطفال الصغار, فهي تعرض برامج مهمة لرفع مستوى قدرات وامكانيات ومهارات الطفل, وتوسيع مداركه في جميع المجالات, وفي هذا المقال سوف نتحدث عن تردد قناة شليل للأطفال.
نبذة عن قناة شليل للأطفال
قناة شليل هي قناة فضائية للأطفال, تعرض برامج للأطفال في مختلف الأعمار, حيث تعرض برامج تعليمية مفيدة لتسلية الطفل, وتنمية قدراته ومهاراته وسلوكياته اليومية, وهدفها الرئيسي هو تنمية وتعزيز الولاء والانتماء والفخر بالوطن السوداني وبالهوية السودانية.
وتقدم القناة بعض البرامج الدينية التي تقوم سلوك الطفل, كما أنها تنقل التراث السوداني للأطفال بشكل سهل وبسيط, كما أنها وسيلة لترفيه الطفل وتسليته حتى لا يشعر بالملل.
تردد قناة شليل للأطفال الجديد
تعرض هذه القناة العديد من البرامج التي يقدمها الأطفال الصغار, بالإضافة إلى الأغاني وبرامج الكارتون والإنمي, وفي الجدول التالي نعرض لكم ترددات قناة شليل للأطفال الجديد على النايل سات بجودة SD:
- القمر: النايل سات
- التردد:11595
- الاستقطاب: رأسي
- معدل الخطأ: 3/4
- معدل الترميز: 27500
طريقة استقبال قناة شليل للأطفال
لاستقبال التردد قناة شليل للأطفال أو أي قناة فضائية يجب اتباع هذه الخطوات:
1- اضغط على زر menu من الريموت للدخول على الإعدادات.
2- ستظهر لك قائمة بها خيارات اضغط على التركيبinstallation.
3- ستظهر قائمة الأقمار اختر منها قمر النايل سات.
4- ادخل التردد والاستقطاب ومعدل الترميز ومعدل الخطأ.
5- اضغط على بحث search.
قناة شليل للأطفال بث مباشر
يمكنكم مشاهدة بث مباشر للقناة من خلال القناة الرسمية الموجودة لها على موقع اليوتيوب, كما يمكنكم التواصل مع القناة والتعليق على محتوياتها من خلال الصفحة الرسمية لها على الفيس بوك وتويتر.
بعد أن عرضنا لكم تردد قناة شليل للأطفال, نتمنى أن تنال هذه القناة على إعجابكم, وأن تكونوا استفدتم من هذا المقال, في حال واجهتم أي مشاكل أثناء ضبط التردد, يمكنكم التواصل معنا وسوف نرد عليكم في أقرب وقت.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تردد قناة شليل للأطفال على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.