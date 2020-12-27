نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قناة بانوراما فود الجديد في المقال التالي

عمر شويل - جدة كل عام تسعى مجموعة قنوات بانوراما على القيام بتحديث التردد الخاص بها، حتى تقوم بالحصول على التقنيات الحديثة التي تظهر كل عام، والآن نحن سنعمل على القيام بالتعرف على تردد قناة بانورما فود والتردد الذي سيقوم بإحضار المجموعة بأكملها.

قناة بانوراما فود

من القنوات الأكثر مشاهدة في الوقت الحالي داخل جمهورية مصر العربية، وهذا بسبب احتوائها على برامج طهي تحاكي أكلات الشعب.

بالإضافة إلى الأكلات الاقتصادية، مع طرق تعلم الطهي للفتيات الصغيرة، بالإضافة إلى الاستشارين المختصين في التغذية الذين يحضرون حتى يقومون بنصح المشاهدين على الطبيعي الذي من المفروض أن يقوم بتناوله للبعض عن السمنة.

ما تقدمه قناة بانورما فود

تعد Panorama food هي ثاني القنوات المختصة بالطهي بشكل كامل، بل وتعمل على إظهار العديد من الطهاة المحترفين المحبوبين عند الجمهور بطبيعتهم والمكونات البسيطة التي يقومون باستخدامها.

كما أن التردد الجديد الذي يأتي إلينا بسبب حلول العام الجديد علينا، يجعلنا نرى بانورما فود بشكل جديد، بسبب القوة في الإشارة، والشاشة التي تتبع التقنية الحديثة في أبعاد العرض، كما أن جودة الصوت ستصبح أفضل.

مميزات قناة بانورما فود

كما تتميز هذه القناة أنها تتواجد طوال الأربعة وعشرين ساعة بحيث تعمل على عرض برامج الطهي من خلال البثوث المباشره، وبعد ذلك يتم إعادة هذه البرامج مرة أخرى، حتى يستفيد المشاهدين أكثر.

الجيد وراء هذه القناة أنها لا تحتوي على الكثير من الأعلانات التي تجعل المشاهد يسأم منها، ونسى تمامًا ما كان يقوله الطاهي، لذلك دعونا نتحدث عن التردد الجديد الخاص بها.

تردد قناة بانوراما فود

كلما قمنا بالتطور كلما شعرنا أن هذه القناة تسعى إلى تقدير مشاهدينها، والتردد الجديد هو:

نايل سات

معدل الترميز: 27500.

التردد: 12431.

الاستقطاب أفقي.

معامل تصحيح الخطأ 5/6.

عرب سات

التردد: 12343.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

يمكنك الآن التعرف على كامل ما تريده نحو التردد الجديد الخاص ببانوراما فود.