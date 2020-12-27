نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض العثيم في السعودية تستمر حتي 29 ديسمبر مع مسابقة نهاية العام في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض العثيم ، العثيم ماركت من أهم وأكبر الأسواق التجارية المتواجدة في المملكة العربية السعودية التي تقدم الكثير من المنتجات المختلفة التي يحتاج لها المواطنين في المملكة، كما أنه يقدم الكثير من الخصومات والتخفيضات الهائلة على الكثير من المنتجات مثل، عروض على الأجهزة الالكترونية ، عروض الطازج ، والأجهزة الكهربائية وأدوات المطبخ، واليوم من خلال موقع ثقفني سوف نعرفكم على عروض العثيم التي تستمر حتي يوم 29 ديسمبر 2020، كما يمكنكم الاشتراك في مسابقة نهاية العام والحصول على الجوائز المقدمة من الهايبر، فتابعوني لمعرفة التفاصيل .

عروض العثيم

يبحث الكثير من الأشخاص في المملكة العربية السعودية عن عروض عبدالله العثيم لكي يحصلوا على أقصي أستفادة من هذه العروض، حيث يمكنكم الحصول عليها عن طريق الموقع الإلكتروني الخاص بهم عن طريق الأنترنت، أو عن طريق زيارة أقرب فرع من فروع الهايبر ، حيث تستمر هذه العروض على الكثير من المنتجات الغذائية المختلفة والمنظفات والكثير من المنتجات الأخري حتي نهاية العام انتهزوا الفرصة وسارعوا بالشراء .

عروض الشاشات

شاشة ميكروديجيت ال اي دي 55، بسعر 1149 ريال سعودي .

شاشة اورينو سمارت ال اي دي 43، بسعر 749 ريال سعودي .

شاشة اورينو ال اي دي سمارت 65، بسعر 1799 ريال سعودي .

ريسيفر ألفا جولد ديجيتال، بسعر 69 ريال سعودي .

عروض الجوالات

جوال سامسونج 31 اي، 128 جيجا بايت، بسعر 849 ريال سعودي .

جوال هونر 9 اكس لايت، 128 جيجا بايت، بسعر 735 ريال سعودي .

جوال نوكيا 105 شريحتين، بسعر 69 ريال سعودي .

تابلت سامسونج تي 515، بسعر 935 ريال سعودي .

تابلت برافا، 32 جيجا بايت، بسعر 435 ريال سعودي .

عروض أدوات المطبخ

مقلاة كاسا بونيتا ثلاث حبة، بسعر 39.95 ريال سعودي .

طقم قدور كاسا بونيتا 10 حبة، بسعر 135 ريال سعودي .

مكواة بانيكس بالبخار، بسعر 105 ريال سعودي .

سخان سندوتش بانيكس، بسعر 55 ريال سعودي .

طقم قدور سويت هوم 10 حبة، بسعر 139 ريال سعودي .

ترموس شاها مع مصفاة استيل 1.1 لتر، بسعر 39 ريال سعودي .

قدر ضغط السيف 15 لتر، بسعر 125 ريال سعودي .

عروض العثيم الطازج

لحم غنم روماني بالعظم، بسعر 43.95 ريال سعودي للكيلو .

لحم عجل بلدي بالعظم، بسعر 35.95 ريال سعودي للكيلو .

لحم عجل بلدي بدون عظم، بسعر 45.95 ريال سعودي للكيلو .

لحم حاشي بالعظم، بسعر 26.95 ريال سعودي للكيلو .

لحم حاشي بدون عظم، بسعر 36.95 ريال سعودي للكيلو .

لحم خروف بربري بالعظم، 51.95 ريال سعودي للكيلو .

لحم رفيدي بالعظم، 52.95 ريال سعودي للكيلو .

مفروم بقر برازيلي مبرد، بسعر 22.95 ريال سعودي للكيلو .

سارعوا بالشراء للحصول على عروض العثيم على الكثير من المنتجات المختلفة، حيث تصل الخصومات إلى 60 % على بعض المنتجات .