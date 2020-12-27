نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تصفيات مكتبة جرير بمناسبة آخر العام وعروض جرير اليوم على الشاشات والجوالات الذكية في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض جرير اليوم، jarir bookstore مكتبة جرير وما تقدمه من عروض.

تقدم مكتبات جرير بالمملكة أفضل عروضها عن كافة الأجهزة الكهربائية، وعروض جوالات جرير، والأجهزة الإلكترونية، واللوحية التي لا يمكن الاستغناء عنها، لأنها من الأجهزة التي تتماشى مع الأجواء العصرية الحديثة، والتي يحتاجها كل مواطن سعودي بالسعودية وغيرها. تخفيضات جرير و أفضل العروض الخاصة بالشاشات عروض جرير اليوم شاشة إل جي، دقة 4K الترا، 86 بوصة بسعر 9499 ريال سعودي، خصم 49%.

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عروض جوالات جرير جوال هواوي Y7a، اللون ذهبي وردي، بسعر 769 ريال سعودي، سعة 128 جيجا بايت.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تصفيات مكتبة جرير بمناسبة آخر العام وعروض جرير اليوم على الشاشات والجوالات الذكية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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