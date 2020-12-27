نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض ايكيا السعودية علي المنسوجات خصومات تصل إلي 70% لنهاية العام مع كتالوج 2021 في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض ايكيا السعودية علي المنسوجات ايكيا من أكثر الأماكن شهرة في بيع الأثاث وكل ما يتعلق بديكورات المنازل وذلك لأن كل مجموعة تقوم ايكيا بعرضها هي مجموعة مميزة وتم تصميمها بشكل خاص لذلك فإن ايكيا تسجل مبيعات كثيرة مما يساعدها على تقديم الكثير من العروض بشكل دائم أقوي عروض السعودية الأسبوعية وأقوي الخصومات من ايكيا في السعودية. عروض ايكيا السعودية علي المنسوجات عروض ايكيا على الأثاث بلغ سعر غطاء لحاف أو مخدة مشجر 150*200*50*80 سم 67 ريال سعودي بدلاً من سعر 99 ريال سعودي.

بلغ سعر غطاء لحاف أو مخدة مشجر 150*200*50*80 سم 67 ريال سعودي بدلاً من سعر 99 ريال سعودي. بلغ سعر غطاء لحاف أو مخدة ماركة Skogsalm 150*200*50*80 سم 98 ريال سعودي بدلاً من سعر 149 ريال سعودي.

بلغ سعر غطاء لحاف وسادة ماركة Gulved 65*65 سم 42 ريال سعودي بدلاً من سعر 60 ريال سعودي.

بلغ سعر غطاء أو وسادة ماركة Gulved 65*65 سم 45 ريال سعودي بدلاً من سعر 65 ريال سعودي وذلك حتى نفاذ الكميات المتاحة منه.

بلغ سعر غطاء سرير 150*250 سم 60 ريال سعودي بدلاً من سعر 89 ريال سعودي وذلك حتى نفاذ الكميات المتاحة منه. عروض ايكيا الأسبوعية عروض ايكيا بلغ سعر غطاء سرير مشجر 160*250 سم 129 ريال سعودي بدلاً من سعر 189 ريال سعودي.

بلغ سعر غطاء سرير مشجر 160*250 سم 129 ريال سعودي بدلاً من سعر 189 ريال سعودي. بلغ سعر ستارة الدش 200*180 سم 37 ريال سعودي بدلاً من سعر 54 ريال سعودي وذلك حتى نفاذ الكمية المتاحة منه.

بلغ سعر حلقة ستارة دش علبة مكونة من 12 قطعة 3 ريال سعودي بدلاً من سعر 5 ريال سعودي لكل القطع.

بلغ سعر غطاء مشجر للكنبة 180*130سم 88 ريال سعودي بدلاً من سعر 155 ريال سعودي.

بلغ سعر غطاء وسادة للكنبة 130*170 سم 111 ريال سعودي بدلاً من سعر 165 ريال سعودي.

بلغ سعر غطاء وسادة 50*50 سم 39 ريال سعودي بدلاً من سعر 65 ريال سعودي وذلك حتى نفاذ الكمية المتاحة منه.

بلغ سعر زوج من الستائر 145*300سم 75 ريال سعودي بدلاً من سعر 115 ريال سعودي.

بلغ سعر زوج من الستائر المشجرة 145*300 سم 88 ريال سعودي بدلاً من سعر 129 ريال سعودي.

بلغ سعر الزوج من ستائر مع رباط 145*300 سم 85 ريال سعودي بدلاً من سعر 220 ريال سعودي.

بلغ سعر الزوج من الستائر العاتمة للغرفة 145*300 سم 152 ريال سعودي للقطعتين بدلاً من سعر 225 ريال سعودي.

بلغ سعر حامل عمود ستارة 9 ريال سعودي بدلاً من سعر 16 ريال سعودي وذلك حتى نفاذ الكمية المتاحة منه. X إقرأ أيضاً: عروض العثيم السعودية للسلع الغذائية وأقوي عروض السعودية الأسبوعية

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