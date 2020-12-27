نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض هايبر بندة من 23 ديسمبر حتى 29 ديسمبر 2020 في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض هايبر بندة هي واحدة من أهم العروض المميزة التي يحتاج إليها عدد كبير من محبي أسواق هايبر بندة والتي تعد هي الواجهة السياسية بالنسبة لهم لشراء الأدوات المنزلية وجميع أنواع اللحوم والمواد الغذائية وغير ذلك من المنتجات الأخرى وتقدم عروض هايبر بندة عروض مميزة من يوم 23 ديسمبر حتى 29 ديسمبر والتي تتكون من جميع أنواع المكسرة والتوابل مثل لوزفضي، وبن خولاني محمص، وقهوة تركية سوداء أو فاتحة، وزنجبيل مطحون، ومكسرات مشكلة مالحة، وفول مجروش مصري، وعدس بني كندي، وسمسم محمص.

عروض هايبر بندة الأسبوعية

تشمل عروض هايبر بندة أقوى الخصومات والتخفيضات على جميع منتجاتها والتي هي تتكون من جميع أنواع الأدوات المنزلية مثل قلاية تيفال بدون زيت، وقطاعة أي تي سي، ومحضرة طعام فيليس، وعصارة مولينكس، وخلاط كيك أون، وفرامة مولينكس، ومطحنة قهوة مولينكس، وطقم كاسات جرانتي لومينارك، وطقم كاسات باسباتشي، ومكنة كهربائية جيباس، وصانعة السمبوسة جيباس، وموقد غاز كليك أون، وغسالة ملابس صغيرة كيك أون، ومكنسة كهربائيه تيفال، وصانعة الساندوتشات جيباس، وغير ذلك من المنتجات الأخرى.

جبنةايدام فريكو هولندية 7.50 ريال.

حلاوة طحينة ماركة 9.95 ريال.

مسحوق غسيل تايد 63.95 ريال.

سكر ناعم الاسرة 42.95 ريال.

مكسرات مشكلة مالحة 69.95 ريال.

فول مجروش مصري 7.95 ريال.

عدس بني كندي 7.95 ريال.

سمسم محمص 19.95 ريال.

بن خولاني محمص 49.95 ريال.

لوز فضي 49.95 ريال.

زنجبيل مطحون 24.95 ريال.

ارجل دجاج التنمية 6.50 ريال.

فيليه صدور الدجاج اليوم 17.95 ريال.

موزة غنم بالعضم استرالي 43.95 ريال.

فخد خروف استرالي بدون عضم 46.95 ريال.

فخد خروف استرالي بالعضم 39.95 ريال.

جبن قليل الدسم 17.95 ريال.

جبنة رومي تشيزا لاند 32.95 ريال.

زبدة غير مملحة 7.95 ريال.

مرتديلا بقري حلواني اخوان 32.95 ريال.

صدور دجاج مدخن حلواني 70.95 ريال.

صدور حبش مدخن حلواني اخوان 86.95 ريال.