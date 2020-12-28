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عمر شويل - جدة عروض اكسترا الأسبوعية تخفيضات أَسواق اكسترا أون لاين، توفر لكم أيسر الوسائل لتسوق مميز عن طريق الموقع الإلكتروني، حيث تقوم بتوفير كل ما يرتبط بالمطبخ المتطور، من قدور الطهي المميزة، والتي صنعت من الجرانيت بشكل مميز، إلى جانب الألوان المذهلة التي تتناسب مع ذوق كل شخص، إلى جانب الألعاب الخاصة بالأطفال، سواء تعليمية أو ترفيهية، والتي يتعلق بها كافة الأطفال، وأيضًا المنتجات التي ينفرد بها اكسترا بشكل حصري في المملكة.

عروض اكسترا الأسبوعية

تنزيلات اكسترا الأسبوعية في المملكة العربية السعودية، على أطقم قدور الطهي، حيث أن الطقم مكون من 3 قطع، إلى جانب المقلاة، وهو مصنع من الجرانيت، وطقم الجرانيت بني اللون، تخفيضات اكسترا على الطقم صنع في تركية، وموقع اكسترا الإلكتروني يعرض سعر الطقم حاليًا (569) ريال سعودي فقط، بعد أن كان(728) ريال سعودي، أي ما يعادل تخفيض (159) ريال سعودي، وهو نسبة تنزيل وصلت إلى 22 ٪، والسعر يشمل الضريبة، ويمكن للعملاء تقسيط الطقم فقط حيث يمكن سداد مبلغ 28 ريال سعودي كل شهر إلى 36 شهر، قم بشرائه الآن ولك هدية قيمتها سبعين ريال سعودي.

تخفيضات هايبر اكسترا

تنزيلات اكسترا على أطقم قدور الطهي، الطقم مكون من 3 قطع، إلى جانب المقلاة، وهو مصنع من الجرانيت، لون الطقم وردي، والطقم صنع في تركية، سعر الطقم حاليًا (569) ريال سعودي فقط، بعد أن كان(728) ريال سعودي، أي ما يعادل تخفيض (159)ريال سعودي، وهو نسبة تنزيل وصلت إلى 22 ٪، والسعر يشمل الضريبة، ويمكن للعملاء تقسيط الطقم فقط بسداد مبلغ 28 ريال سعودي كل شهر الى 36 شهر، قم بشرائه الآن ولك هدية قيمتها سبعين ريال سعودي.

تنزيلات اكسترا على الشاشات

عروض اكسترا الأسبوعية تخفيضات تصل ل 70% أقوى عروض السعودية اليوم تخفيضات اكسترا بنسبة 40 % تخفيض على شاشة اكسترا ماركة سامسونج حجم الشاشة 32 بوصة مربعة، وهي واضحة بشدة، لون الشاشة أسود، سعر الجهاز فقط (2899) ريال سعودي، السعر يشمل الضريبة أقوى عروض السعودية.