عروض العثيم الاثنين خصم يصل ل 70% على جميع المنتجات لمدة 5 أيام

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عمر شويل - جدة عروض العثيم الاثنين يأتيكم العثيم بعروض جديدة كل يوم في الشهر الأخير من عام 2020، يأتي إليكم الآن بصفقات رائعة لن تقوموا بتخيلها أبدًا، لذلك هيا بنا لنقوم بالعمل على التعرف على عروض العثيم أقوى عروض السعودية اليوم.

عروض العثيم الاثنين

عروض العثيم الأسبوعية:

العروض كثيرة لكن لن تقوموا بالحصول على مثل هذه العروض إلا بواسطة أسواق عبد الله العثيم، وإليكم آخر العروض:

عروض العثيم الاثنين يمكنك الحصول على كيلو زبدة إمارتي بلوك واحد بسعر بعض العرض 7.95 ريال سعودي.

خصومات العثيم كيلو زيتون المخلل الأسود نوعه اليسا جاءت بسعر 9.95 ريال سعودي.

تخفيضات العثيم يمكنك شراء عرض كيلو جبن جرين لاند بالقشطة تأتي إليكم بسعر 14.50 ريال سعودي.

سعر عرض كيلو دوبل كريم تأتي 7.95 ريال سعودي.

كيلو جبن بدر حبة البركة بسعر 20.95 ريال سعودي بعد العرض.

يمكنك شراء المكدوس بالكيلو بسعر 17.95 ريال سعودي.

تخفيضات العثيم

عروض العثيم الاثنين كيلو روستو الحبش من مصنع سنيورة المدخنة بسعر 51.50 ريال سعودي.

خصومات العثيم سعر جبنه رومي فيكتو مصنعة في مصر تأتيكم بسعر 28.95 ريال سعودي.

تخفيضات العثيم سعر كيلو الطرشي المخلل يأتيكم بسعر 9.75 ريال سعودي.

سعر كيلو الجنبة من فيكتو تتميز بملحها الخفيف بالإضافة إلى حبة البركة وتستطيع شرائها بسعر 15.50 ريال سعودي.

أقوى عروض السعودية