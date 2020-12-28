عروض بنده الأسبوعية تصل ل 70% أقوى عروض السعودية اليوم

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عمر شويل - جدة عروض بنده الأسبوعية تخفيضات هايبر ماركت بنده وأسواق بنده كل أسبوع في المملكة، حيث كافة المواطنين والمقيمين يبحثون عن الكتالوج الخاص بعروض سوبر ماركت بنده اليومي والأسبوعي، حيث يعد هايبر بنده أحد المتاجر الكبيرة لبيع التجزئة على مستوى الدول العربية، وذلك منذ 1978 منذ أن افتتح الفرع الأول في الرياض. عروض بنده على الشاشات والتلفزيونات تخفيضات هايبر بنده: عروض بنده الأسبوعية أقوى شاشات العرض Dora TV HDR 65DY3 LED من بنده مقاس الشاشة 65 بوصة والسعر أصبح 2099 ريال بعد أن كان من 2699.

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الأرز مزة بسمتي ماركة الشعلان سعره الآن 58.95 ريال سعودي فقط بعد أن كان 78.50 ريال السعر والسعر يشمل الضريبة.

سعر اللحم المفروم بقري برازيلي من بنده أصبح 22.95 ريال سعودي بعد أن كان 26.95 ريال السعر يشمل الضريبة.

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