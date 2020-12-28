نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 30 أمنية مثالية للعام الجديد عام 2021 لإرسالها إلى عائلتك وأصدقاءك في المقال التالي

عمر شويل - جدة أمنية مثالية للعام الجديد عام 2021 سيقدر أصدقائنا وعائلاتنا وزملائنا في العمل هذه الرسائل القصيرة وسيكون لها تاثير قوي في قلوبهم وضخ السعادة بداخلهم وهذا هو المغزى.

العام الجديد هو مناسبة مهمة جدا لنا جميعا إنه وقت نفكر فيه في امتناننا للماضي وآمالنا في المستقبل. وهي منحة من الله لنا للترحيب ببداية جديدة لتنشيط حماسنا لمتابعة الأهداف والأحلام وإصلاح ما أخطأنا به في الماضي. مع وجود الكثير من الضغط في الوقت الحالي ، قد يكون من الصعب الخروج بكلمات مناسبة للتعبير عن رغبات العام الجديد للأصدقاء والعائلة وزملاء العمل الأعزاء. (يمكن أن يكون هذا صحيحًا بشكل خاص إذا كانت تحديات العام الماضي لا تزال قائمة بالنسبة لمن تحب.) ولكننا هنا للمساعدة: قم فقط بكتابة ملاحظة مكتوبة مع رغبات العام الجديد ، لعائلتك وأصدقائك وجيرانك .

أمنيات مثالية للعام الجديد عام 2021 السنة الجديدة للزوجين أو الشركاء

كل عام معك هو الأفضل … تحياتي للكثيرين. إليكم صنع المزيد من الذكريات العزيزة في عام 2021! أنا فخور جدًا بكل إنجازاتك هذا العام – ولا أطيق الانتظار لأرى ما ستفعله في العام المقبل. مهما كان العام الجديد في المتجر ، سنكون فيه معًا. سنة جديدة سعيدة مع حب حياتي. أفضل شيء فعلته هذا العام هو الوقوع في حبك. أتمني صنع المزيد من الذكريات معًا في عام 2021! مهما كان العام الجديد ، أعلم أنني سأحقق أهدافي بجانبك. سنة جديدة سعيدة لحبي إلى الأبد! الوقت يمر بسرعة عندما تكون مع حب حياتك. مع أطيب التحيات لسنة أخرى معًا – وإلى الأبد!

أمنيات السنة الجديدة للأصدقاء

عام جديد ، مغامرات جديدة مع أعز أصدقائي. لا استطيع الانتظار! في عام استثنائي ، كنت ممتنًا لصداقتك غير العادية … شكرا لك. أنا في انتظار بدايات جديدة! أنا ممتن جدًا لدعمكم وحبكم هذا العام. إليكم سنوات عديدة أخرى من الصداقة! ها هي سنة أخرى من صنع الذكريات معك ، يا صديقي العزيز. سنه جديده سعيده! الأصدقاء هم العائلة التي نختارها لأنفسنا. تحياتي لسنة أخرى من الأخوة. أنت تستحق كل خير: أتمنى أن تتحقق كل أمنياتك في عام 2021! المستقبل هو قصتك لتكتبها … اجعل العام المقبل الأفضل حتى الآن. يوم رأس السنة الجديدة هو أول صفحة في كتاب فارغ: اكتب قصة استثنائية! أتمنى أن تظهر كل أحلامك الجامحة في عام 2021. أنا أثق في قدراتك يا صديقي! عام جديد ، بداية جديدة. أتمنى أن تتحقق كل أحلامك في عام 2021!

أمنيات العام الجديد لرئيسك أو زملائك في العمل

تحياتي لمزيد من النجاحات المشتركة في العام الجديد! أتمنى لك ولكم بعض الوقت الذي تستحقه عن جدارة وعام جديد سعيد للغاية. تحياتي للصحة والسعادة والازدهار عام 2021! أتمنى لك ولكم سنة جديدة آمنة وصحية ومزدهرة! نتمنى لك ولكم عام 2021 سعيدًا وصحيًا و وفيره بالإنجازات المبهرة!

اقتباسات شهيرة لاستخدامها في تمنيات السنة الجديدة

“بطرقنا المثالية. في الطرق نحن جميلون. في الطرق التي نحن بها بشر. نحن هنا. سنوات جديده سعيده. دعونا نجعلها لنا “. – بيونسيه “اللطف واللطف واللطف. أريد أن أقوم بصلاة رأس السنة وليس قرارًا. أنا أصلي من أجل الشجاعة “. —سوزان سونتاج “المستقبل يخص أولئك الذين يؤمنون بجمال أحلامهم”. -إليانور روزفلت “هذه سنة جديدة. بداية جديدة. وسوف تتغير الأمور “. ― تايلور سويفت كلمات العام الماضي تنتمي إلى لغة العام الماضي. وكلمات العام المقبل تنتظر صوتًا آخر “. —ت. إليوت “ليس في النجوم أن نحتفظ بمصيرنا بل في أنفسنا.” -وليام شكسبير “البداية هي أهم جزء في العمل.” – أفلاطون “بغض النظر عن مدى صعوبة الماضي ، يمكنك دائمًا البدء من جديد.” – جاك كورنفيلد

أمنية مثالية للعام الجديد عام 2021 عام جديد سعيد مجيد علي كل إنسان علي وجه الأرض تمني الأفضل دائما لجميع البشرية واطلب من الله أن يجعل الإنسان في افضل حال