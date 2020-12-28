نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسائل تهنئة رأس السنة الميلادية 2021 وأروع المسجات لمشاركة الأحباب فرحة العام الجديد في المقال التالي

عمر شويل - جدة تفصلنا أيامًا قليلة على بدء العام الميلادي الجديد والذي يتمنى الجميع أن يأتي بالخير والسعادة، ولذلك يبحثون لرؤية رسائل تهنئة رأس السنة الميلادية 2021 من أجل مُشاركتها مع الأهل والأحباب والاستمتاع بفرحة العام الجديد، حيث يودع الجميع بعد أيامًا قليلة عام مضى بكل ما فيه من فرحة وألم وسعادة وحزن وضحك، مُستقبلين عام آتى جديد ممتلئ بالسعادة والفرحة والخير الكبير، فدائمًا ما تكون تلك المناسبة فرصة لإثبات الحب والأمل بين الأفراد، وخاصة في ظل الظروف الحالية التي يصعب معها الخروج للإحتفالات في الخارج.

رسائل تهنئة رأس السنة الميلادية 2021

يكتفي الأفراد في تلك الفترة من هذا العام لإرسال رسائل للتهنئة بالعام الجديد، في ظل ظروف كورونا التي أدت إلى إغلاق التجمعات والحفلات، كما أقرت المنظمات الصحية والدول حول العالم بعدم وجود إحتفالات وفرض غرامات على جميع الأشخاص الغير ملتزمين بقرار البقاء في المنازل، ويمكن أن ينتهزوا تلك الفرصة للتجمع الأسري وفي نفس الوقت إرسال الرسائل ومُشاركتها مع الأهل والأحباب، ومن بين رسائل تهنئة السنة الجديدة ما يلي :

أمانينا تسبق تهانينا وفرحتنا تسبق ليالينا وسنة سعيدة عليكوا وعلينا. مع آخر لحظات رأس السنة نطفي شموع ونشعل شموع نتمنى لكم سنة حب بلا دموع. سنة جديدة على الأبواب وحبك بقلبي لسه ما مات مصيرك ترجع لي وتندم على اللي فات . تهنئة خاصة من كل قلبي اتقدم لكم باصدق التهاني بمناسبة “حلول العام الجديد” أيام قليلة وينتهي عام ويبدأ عام جديد..اللهم سنة جديدة سعيدة. مع اقتراب احتفالات نهاية العام و استقبال العام الجديد أتقدم إليكم بخالص التهاني كل عام وانتم بخير. المجد لله في علاه وعلى الأرض السلام ، تهنئة من القلب لاحبائي واخوتي واصدقائي بمناسبة العيد وقرب حلول رأس السنة الميلادية عيد ميلاد مجيد وكل عام وانتم بألف خير.

حكم الاحتفال برأس السنة الميلادية

آثار موضوع الاحتفال برأس السنة الميلادية وتهنئة المسيحين بهذا العيد الخاص بهم جدوى كبرى بين الأفراد، ولكن أكد الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية أن الاحتفال بتلك المناسبة المعروفة بيوم ميلاد سيدنا عيسى ابن مريم عليه السلام، وإضافة العديد من مظاهر الاحتفال والبهجة والتهنئة جائز شرعًا ولا حرمة فيه، حيث أنه يشمل العديد من الأهداف الاجتماعية والدينية والوطنية، وفيه تذكرة للجميع بنعم الله سبحانه وتعالى.

حيث أوضحت دار الإفتاء أن الشريعة الإسلامية أشارت إلى أن الجميع يحتاجون إلى الترويح عن نفوسهم وأوضح العلماء مشروعية استغلال تلك المواسم والمناسبات في فعل الخير وأيضًا في صلة الرحم والمشاركة المجتمعية لتعم البهجة على الجميع.

مسجات تهنئة برأس السنة

أحلى لحظة في حياتي أني أسمعك تقول فيها.. كل عام و أنتم بخير. سوف نفتح الكتب، لنجد الصفحات الفارغة علينا أن نضع الكلمات بأنفسنا، يُعرف الكتاب بالفرص والصفحة الأولى من هذا الكتاب هي العام الجديد 2021. الصداقة قصر مفتاحه الوفاء وغذاؤه الأمل وثماره السعادة، اتمنى أن يكبر القصر كل عام. الصداقة زهرة بيضاء تنبت في القلب وتتفتّح في القلب ولكنّها لا تذبل، أسأل الله أن يرزقك البهجة في العام الجديد. الحمد لله رب العالمين اللهم إنك قدير، وهذا عام جديد قد أقبل وسنة جديدة قد أقبلت نسألك من خيرها ونعوذ بك من شرها.

موعد إجازة رأس السنة

من المُتعارف عليه في مصر والعديد من الدول العربية والأجنبية أن يكون يوم رأس السنة الميلادية هو يوم إجازة رسمية للجميع من المدارس والأعمال، وبناء على الإجراءات المُتخذة هذا العام فأنه هناك حد من التجمعات ومنع للاحتفالات الخارجية، على أن يكون يوم رأس السنة الميلادية هو الخميس الموافق 31/12/2020 وأن يوم الجمعة هو أول أيام السنة الجديدة 1/1/2021، ويُعد هذا اليوم بمثابة عطلة رسمية يتم إعطاؤها للجميع للاحتفال بتلك المناسبة.