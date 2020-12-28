نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض الراية ماركت حتى 10 يناير 2021 ( عرض راس السنة ) في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعرف على عروض الراية ماركت بمناسبة رأس السنة، حيث يضع هذا المتجر والذي يعتبر من أشهر متاجر البيع بالجملة والتجزئة في الممكلة العربية السعودية مجموعة كبيرة من العروض على المنتجات التي يقدمها، حيث تكون العروض بداية من الأحد 27/12 وحتى يوم الأحد 10/1 أو متى نفاذ الكمية من المنتجات المعروضة، لذلك تعرف على هذا العروض الآن. عروض الراية ماركت في السعودية اللحوم والعطارة: كيلو بفتيك موزة كندوز بسعر 132.95 ريال سعودي.

انتركوت روستوف بسعر 124.95 ريال سعودي.

كيلو لحم مفروم وكفتة بسعر 84.95 ريال سعودي.

وراك دجاج بالعظم بسعر 25.95 ريال سعودي.

أجنحة دجاج بسعر 19.95 ريال سعودي.

كيلو ممبار بقري جاهز للحشو بسفر 24.95 ريال سعودي.

ديك رومي فريش بسعر 44.95 ريال سعودي.

ينسون بلدي بسعر 70 ريال سعودي.

كيلو عدس أصفر بسعر 14.95 ريال سعودي. عروض المجمدات: سعر الكيلو من كوكي دجاج 35 ريال سعودي.

سعر مونتانا بسلة بالجزر 8.25 ريال سعودي.

سمان جامبو طبق 2 قطعة بسعر 26.95 ريال سعودي.

كيلو بط مجمد العابد ون بسعر 32.95 ريال سعودي.

كيلو من ديك رومي محمد العابد ون بسعر 39.95 ريال سعودي.

400 جرام من مونتانا بامية نمرة 1 بسعر 4.95 ريال سعودي.

بانيه الوطنية 1 كيلوجرام بسعر 64.95 ريال سعودي.

كيلو من ناجتس الوطنية بسعر 58.9 ريال سعودي.

12 قطعة من دجاج مقلي الوطنية بسعر 67.95 ريال سعودي.

كيلوجرام من سمك فيليه أحمر بسعر 27.95 ريال سعودي. عروض الأجبان: جبنة رومي شمع اكسترا بسعر 95 ريال سعودي.

كيلو جبنة رومي وسط بسعر 79.95 ريال سعودي.

كيلو جبنة ملح خفيف بسعر 35.95 ريال سعودي.

كيلو قشطة مائدة بسعر 29.95 ريال سعودي.

كيلو جبنة موزاريلا مبشورة بسعر 40.95 ريال سعودي.

كيلو جبنة فلمنك هولندي بسعر 89.95 ريال سعودي.

كيلو جبنة شيدر مستوردة بسعر 84.95 ريال سعودي.

كيلو زبدة أوكراني مستوردة بسعر 34.95 ريال سعودي.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عروض الراية ماركت حتى 10 يناير 2021 ( عرض راس السنة ) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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