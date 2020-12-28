نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قناة المجد الجديد 2021 وأهم برامج القناة في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعد قناة المجد الدينية من القنوات الإسلامية على الإطلاق حيث تعمل على نشر الدين الأسلامي وتوصيل منهجه بصورة صحيحة للجميع دون تعصب أو تزمد ودون تفريط في تعاليم الدين الإسلامي وشرائعه وأحكامه فهي قناة يجب أن تكون في كل منزل مسلم في جميع أنحاء العالم، تابعوا معنا في هذا المقال لتعرفوا كل ما يخص تلك القناة وترددها الجديد لعام 2021.

قناة المجد الدينية

محتوى قناة المجد وأهدافها:

لطالما كانت لقناة المجد أهداف سامية وجهود عظيمة لإيصال تعاليم الدين الإسلامي ومن أهم تلك الأهداف:

تهدف القناة إلى إنشاء مجتمع صالح سوي مبني على تعاليم إسلامية سليمة وهدف لنشر المحبة والسلام بين الناس.

اتباع منهج الوسطية في الدين بدون إفراط أو تفريط وفهم تعاليم الدين وأحكامه بشكل صحيح.

تهتم القناة بتربية الأطفال وإنشاءهم على الفطرة السليمة وزرع قواعد الدين فيهم لإنشاء جيل صالح.

تهتم القناة بالمرأة وفضلها في الإسلام وكيف أوصى الدين الإسلامي بحسن معاملتها ودورها الكبير في المجتمع.

تهتم القناة بحل المشاكل الاجتماعية وفقاً لتعاليم الدين الإسلامي وحل الخلافات.

أهم برامج القناة وترددها:

برنامج عقبى الدار: هذا البرنامج من تقديم الإعلامي فهد السنيدي وهو من أفضل برنامج القناة وهو برنامج بسلط الضوء على نعم الله علينا ففي كل حلقة يتناول نعمة مختلفة من نعم الله والتي يمكن ألا ينتبه لها الإنسان ويعرض أهمية تلك النعمة وكيف نكون من دونها مما يساعدنا على الانتباه كيف نحن محاطون بفضل الله ورعايته وكيف نشكر الله. برنامج ساعة حوار: يقدم هذا البرنامج أيضاً الإعلامي فهد السنيدي وهو برنامج حواري يقوم فيه الإعلامي بتناول مجموعة من القضايا المجتمعية الهامة مثل السوشيال ميديا والانفتاح العالمي ويناقش تلك الافكار مع مجموعة مختارة من علماء الدين وما له من تأثير سلبي وإيجابي على حياة المسلم والمجتمع بأكمله. برنامج كلمة مضيئة: يقوم هذا البرنامج بمناقشة العديد من المواضيع الخاصة بالدين الإسلامي مثل الفرق بين الحلال والحرام وضرورة اتباع قواعد الدين وعدم التفريط بها وعدم اتباه الشهوات وضرورة اكتساب المال الحلال والابتعاد عن الحرام.

يمكنك بكل سهولة إدخال بيانات القناة على الرسيفر الخاص بك ومتابعة تلك البرامج عن طريق ذلم التردد الجديد:

القمر الصناعي: نايل سات

تردد القناة: 11137 (H)

معامل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

جودة القناة: HD

هناك أيضاً تردد قمر عرب سات: