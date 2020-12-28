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عمر شويل - جدة رسائل تهنئة بالعام الجديد 2021 ،أيام قليلة تفصلنا عن الاحتفال بالعام الجديد 2021 والجميع في حالة ترقب وأمل أن يكون العام القادم أفضل من السابق، هناك طرق تقليدية للاحتفال، أبسطها تبادل رسائل التهنئة بالعام الجديد وبالأخص عندما يصعب اللقاء، في البلاد العربية يفضلون أن يكون الاحتفال بسيط من خلال تزيين المنزل بشجرة الكريسماس، ارتداء بعض الملابس ذات اللون الأحمر، وتبادل الهدايا وبالأخص بسبب ظروف الوباء التي تجتاح العالم، ولكن بعيداً عن كل ذلك هناك بعض الطقوس والعادات يقوم بها شعوب بعض الدول اعتقاد منهم أنها تجلب لهم الحظ السعيد مع بداية كل عام دعونا نتعرف عليها.

رسائل تهنئة بالعام الجديد 2021 واغرب عادات الاحتفال بالعالم

الشعب الدنماركي يحتفل بالعام الجديد على طريقته الخاص من خلال الاحتفاظ بالأطباق الغير مستعملة على مدار العام ويوم 31 ديسمبر ومع دقات الساعة 12 تبدأ جميع الأسرة الدنماركية، بتكسير تلك الأطباق على أعتاب الأبواب لجلب الحظ الجيد مع بداية العام الجديد، أما الشعب الأسباني له رأي أخر لجلب الحظ ولكن بطريقة أكثر بساطة دون حاجة إلى تحطيم الأشياء، كل ماعليك فعلة هو تناول 12 حبة من العنب، للشعور بالتفاؤل تجاه العام الجديد.

اليابان يحتفل من خلال دق الأجراس 108 جرس، تلك العادة قديمة جداً، ومأخوذة من الديانة البوذية، أما فرنسا الاحتفال لديها لن يكلفك الكثير، فقط تناول بعض الفطائر اللذيذة المعدة خصيصاً لجلب الحظ، طريقة الاحتفال في تايلاند ممتعة من خلال خوض حرب من المياه، يشارك بها الجميع باستخدام بنادق مائية، ويكون الأمر شيق جداً.

رسائل تهنئة بالعام الجديد 2021