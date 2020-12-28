نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 5 أفكار لمشاريع بسيطة ومربحة للشباب والفتيات وبرأس غير مكلف في المقال التالي

عمر شويل - جدة أفكار لمشاريع بسيطة ومربحة، يسعي الكثير من الشباب والفتيات هذه الأيام للبحث عن أفكار لمشاريع بسيطة ومربحة لصعوبة الحصول على الوظائف حاليا بعد تردي الأوضاع الاقتصادية عموما وهذا العام خصوصا، هناك الكثير من الأفكار للمشاريع التي تبدأ صغيرة وبعد فترة تصبح مشاريع ضخمة ومتطورة تقدر بالملايين، وهذا المقال يجمع أهم 5 أفكار لمشاريع بسيطة ومربحة تتميز بأنها يمكن العمل بها بالمنزل أو خارجه حسب طبيعة كل مشروع وحسب ميولك وقدراتك ومواهبك والشريحة التي يستهدفها مشروعك التجاري البسيط والمربح.

أفكار لمشاريع بسيطة ومربحة:

من المميز في هذه المشاريع إنها يمكن العمل بها بالمنزل وخارج المنزل لأنها مشاريع تجارية هي بيه وشراء من البائع إلي المشتري، سوف نتحدث في هذا المقال عن المشاريع داخل وخارج المنزل للشباب والفتيات وانها لا تكون متعبة أو مرهقة.

مصنع حلويات في المنزل:

هل تجيد صنع الحلويات والمخبوزات المنزلية وكعك أعياد الميلاد وبسكويت العيد؟ رائع..أتعرف أنه بإمكانك الاستفادة من تلك الموهبة للحصول على بعض المال وزيادة دخلك الخاص؟ نعم هذه حقيقة.. وهناك طريقتان لكي تكون هذه الملكة مربحة لك:

الأولى هي أن تبيع منتجاتك بشكل بسيط ومباشر.. تقوم بصنع الحلويات في المنزل ثم تسوقها على مواقع التواصل الاجتماعي ما يحتاج منك إلى بعض المهارات في تسويق ما تصنعه.

أما الثانية فهي أن تقوم بتصوير فيديوهات بك أثناء إعدادك الحلويات والمخبوزات التي تجيدها ورفعها على موقع اليوتيوب وانتظار أن تحقق صدًى لدى الناس ويزيد عدد متابعي قناتك عليه كي تزيد أرباحك بالتبعية.

توريد الفواكه والخضروات:

هل تساءلت يوما من أين تأتي المطاعم والفنادق والكافيهات باحتياجاتها من الخضروات والفواكه بأنواعها المختلفة لتقدمها لنزلائها؟

الإجابة بسيطة.. من أناس كانوا يبحثون عن أفكار لمشاريع بسيطة ومربحة.. مثلك تماما.

كل ما تحتاج إله سيارة نصف نقل صغيرة، وبعض العلاقات الجيدة مع تجار الخضروات والفواكه، كما يحتاج بالطبع إلى بعض مهارات التسويق لتلك الخدمة اللي ستقدمها.

كشك متحرك لصنع الساندوتشات:

الجو بارد هذه الأيام، والناس في الخارج يشعرون بالجوع بسرعة أثناء الدراسة أو أثناء العمل.. إذا كنت تتفق معي في ذلك ولديك شغف بإعداد الطعام السريع وبعض مهارات البيع والتعامل مع الزبائن فسيارة الساندوتشات المتحركة هي خيارك الأمثل كفكرة لمشروع بسيط ومربح.

أكثر ما يميزها أنه يمكنك التنقل بها بسهولة ويسر بين الأماكن التي يوجد بها تجمعات، مثل الجامعات أو المدارس أو الشركات أو المصالح الحكومية أو غيرها.

استيراد الملابس:

حسنا فهمت.. أنت لست من هواة الخروج إلى الشارع لذلك لم تتحمس لفكرة أن يكون مشروعك معتمدا على التنقل والتجوال..إذن لم لا تجرب قدراتك في مشروع استيراد الملابس؟

ما يجعل هذا المشروع من المشاريع البسيطة والمربحة كونك تستورد الملابس بتكلفة منخفضة ثم تقوم ببيعها بثمن يحقق لك الربح. يمكن أن تستورد هذه الملابس من الصين أو تركيا أو غيرها حسب الطلبات اللي تصلك ثم تروج لبضاعتك بعدة طرق أهمها طبعا التسويق عن طريق موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، ثم تقوم ببيعها وجني الأرباح.

تربية الدواجن والطيور:

نحن نعيش في زمن انتشرت فيه الأمراض والأوبئة.. أنت تعرف أن من أكبر مسببات هذه الأمراض بعض الأطعمة غير الصحية التي نتناولها. لذلك فالطعام الآمن الصحي يعتبر عملة نادرة هذه الأيام ما يجعل الناس يبحثون عنه باستمرار.

لذلك فمن أفكار المشاريع البسيطة والمربحة جدًا تربية الدواجن والطيور، فهي لا تحتاج إلى رأس مال كبير، لكونها يمكن تربيتها فوق سطح المنزل أو في أي مكان مناسب بجانب المنزل، ومن ثم يمكنك توفير احتياجات زبائنك من البيض والطيور والدواجن والحصول على الربح من بيعها لهم أو من التوريد لمحالّ الطيور والدواجن المختلفة.