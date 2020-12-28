نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض اكسايت الاسبوعية في السعودية خصومات تصل 71% عروض حتى 4 يناير في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض اكسايت الاسبوعية في السعودية على الأجهزة الكهربائية والإلكترونيات، عروض اكسايت على الشاشات، خصومات الجوالات من اكسايت السعودية، عروض الإلكترونيات والأجهزة اللوحية واللابتوب، يقدم اكسايت السعودية أقوى عروض وتخفيضات نهاية العام بخصومات تصل إلى 71%، وتشتمل العروض على مختلف أنواع الأجهزة من أفضل الماركات العالمية، التي تتميز بالجودة الممتازة والأداء المذهل، وتبدأ عروض اكسايت المميزة والخاصة بنهاية العام منذ 26 ديسمبر 2020، وتستمر حتى 4 يناير المقبل، ويمكنكم تصفح عروض وتخفيضات اكسايت فيما يلي.

عروض اكسايت الاسبوعية في السعودية

عرض شاشة تلفزيون سمارت تي في من وانسا Wansa المميزة مقاس 50 بوصة، تعمل بنظام الأندرويد، مزودة بـ يوتيوب ونتفليكس، بتقنية 4K Ultra HD صورة فائقة الوضوح، وتتمتع بضمان عامان بسعر 999 بدلًا من 1899 ريال سعودي.

عرض على شاشة تلفزيون سمارت تي في ماركة وانسا 65 بوصة، تعمل بنظام الأندرويد ومزودة بنتلفكس ويوتيوب، مع ضمان عامان، تتمتع بصورة فائقة الوضوح بسعر 1799 بدلًا من 1799، وتمتع بخصم 51% وخدمة توصيل وتركيب مجاني.

عرض شاشة تلفزيون ماركة وانسا سمارت تي في 70 بوصة، يتمتع بصورة فائقة الوضوح وعالية النقاء، مع ضمان عامان، تعمل ينظام الأندرويد ومزودة بتطبيق يوتيوب ونتلفكس مجاني، تمتع بخصم 51% وخدمة توصيل وتركيب مجاني.

عرض شاشة وانسا سمارت تي في 55 بوصة LED، تعمل بنظام الأندرويد ومزودة بتطبيق نتفلكس ويوتيوب مجاني، بالإضافة إلى ضمان عامان، تتمتع بصورة عالية الجودة والنقاء بسعر 1249 بدلًا من 2199 ريال سعودي، وتمتع بخصم 43% وخدمة توصيل وتركيب مجاني.

عرض على شاشة تلفزيون وانسا 32 بوصة، مزود بمدخل USB و HDMI يدعم خاصية HD، بالإضافة إلى ضمان عامان بسعر 349 بدلًا من 599 ريال سعودي، وتمتع بخصم 42%.

اكسايت

تقدم اكسايت السعودية أقوى عروض الالكترونيات والأجهزة المنزلية واللوحية المميزة والشاشات والجوالات، وإليكم اقوى عروض اكسايت:

عرض خاص على كاميرا انستاكس ميني 9 لمحبي التصوير بسعر 299 بدلًا من 344 ريال سعودي.

عرض مميز على حامل ثنائي مزود بإضاءة دائرية LED ماركة جي روم بسعر 159 بدلًا من 249 ريال سعودي وتمتع بخصم 36%.

لمحبي طباعة الصور خصم 48% على طابعة الصور المحمولة بسعر 299 بدلًا من 579 ريال سعودي.

اجدد عروض اكسايت السعودية

عرض نوت بوك سامسونج، يدعم 4G، يدعم واي فاي، مقاس 10.1 بوصة، مزود بذاكرة داخلية 32 جيجابايت و 2 جيجابايت رام بسعر 819 ريال سعودي.

عرض شاشة تلفزيون سكاي وورث 65 بوصة، تعمل بنظام الأندرويد بسعر 1999 بدلًا من 2999 ريال سعودي وتمتع بخصم 33% وخدمة توصيل وتركيب مجانًا.

عرض شاشة كمبيوتر LED 23.5 بوصة بسعر 499 بدلًا من 655 ريال سعودي.

عرض سماعات شحن لاسلكي JBL بسعر 169 بدلًا من 269 ريال سعودي.

عروض اكسايت الشاشات الموفرة

عرض خاص على شاشة تلفزيون سكاي وورث 65 بوصة، تعمل بنظام الأندرويد، من نوع سمارت تي في، تتمتع بصورة عالية النقاء والوضوح بسعر 1999 بدلًا من 2999 ريال سعودي وخصم 33%، وتمتع بخدمة توصيل مجاني وتركيب.

عرض مميز على شاشة تلفزيون 65 بوصة ماركة LG سمارت تي في، يتمتع بصورة عالية النقاء والوضوح بسعر 3399 بدلًا من 3832 ريال سعودي.

عرض حصري على شاشة شارب 60 بوصة سمارت تي في، يعمل بصورة عالية الجودة فائقة الوضوح والنقاء بسعر 2299 بدلًا من 2999 ريال سعودي، وتمتع بخصم 23% وخدمة توصيل وتركيب مجاني.

عرض خاص على شاشة سامسونج سمارت تي في، تعمل بصورة عالية الوضوح والنقاء 55 بوصة بسعر 3199 بدلًا من 5999 ريال سعودي وتمتع بخصم 47%، بالإضافة إلى خدمة تركيب وتوصيل مجاني.

عرض مميز على شاشة تلفزيون ماركة هاير 50 بوصة سمارت تي في، تعمل بنظام الاندرويد بسعر 1299 بدلًا من 2299 ريال سعودي، وتمتع بخصم 43%.

جمعنا لكم أقوى عروض الإلكترونيات والشاشات من اكسايت السعودية، في مجلة عروض اكسايت الاسبوعية في السعودية، والتي تنتهي في يوم 4 يناير 2021، تابعونا لمعرفة المزيد حول أفضل وارخص عروض متاجر السعودية، وتشتمل على هايبر بنده، اسواق العثيم، اكسايت، اكسترا، ايكيا، ساكو، وعروض مكتبة جرير المميزة، ويمكنكم متابعة العروض الاسبوعية والصيدات التوفيرية حيث نوافيكم بتقارير شاملة التفاصيل.