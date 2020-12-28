نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض العثيم الاثنين تخفيضات تصل ل 70% على جميع المنتجات لمدة 4 أيام في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض العثيم الأسبوعية بالمملكة العربية السعودية لنهاية السنة، حيث نستطيع أن نودع سنة 2020 مع تسوق لا مثيل له داخل سوبر ماركت العثيم بأفضل عروض واقل أسعار فسارع بالذهاب قبل زحام آخر أيام السنة، فنحن نوعدك بعروض ستوفر عليك الكثير عزيزي العميل الكثير من النقود ومشتريات ومنتجات أكثر، فقط عليك الاختيار من أكبر تشكيلة على الإطلاق.

عروض العثيم الأسبوعية

تخفيضات العثيم لهذا الأسبوع تقدم أقوى التخفيضات على جميع المنتجات لكل عملائها حتي يتمكنوا من الحصول على جميع مستلزماتهم بأسعار مخفضة بمناسبة نهاية عام 2020 حيث تقدم عروض على المكرونات والعسل والتونة وغيرها من المنتجات.

خصومات العثيم كيلو لحم عجول بلدي من العثيم فقط بسعر 37.95 ريال سعودي.

أقوى عروض العثيم كافة أشكال مكرونة بيرفيتو، الكيس الواحد 500 جرام السعر بعد الخصم 9.95 ريال سعودي فقط.

زيت النور سعة 2 لتر من العثيم فقط سعرها 22.95 ريال سعودي، يمكنك الحصول أثناء العرض على ثلاث زجاجات فقط.

عسل الشفاء وزن 500 جرام، يمكنك الحصول عليه بعد التخفيض بسعر 19.95 ريال سعودي.

تونه جرين فارم من العثيم العلبة الواحدة سعرها 9.95 ريال سعودي.

تخفيضات العثيم على اللحوم

تقوم سلسلة محلات العثيم بعمل تخفيضات كبيرة على اللحوم الطازج والمجمد بأسعار زمان ولفترة محدودة لكل عملائها