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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض العثيم الاثنين تخفيضات تصل ل 70% على جميع المنتجات لمدة 4 أيام في المقال التالي
عمر شويل - جدة عروض العثيم الأسبوعية بالمملكة العربية السعودية لنهاية السنة، حيث نستطيع أن نودع سنة 2020 مع تسوق لا مثيل له داخل سوبر ماركت العثيم بأفضل عروض واقل أسعار فسارع بالذهاب قبل زحام آخر أيام السنة، فنحن نوعدك بعروض ستوفر عليك الكثير عزيزي العميل الكثير من النقود ومشتريات ومنتجات أكثر، فقط عليك الاختيار من أكبر تشكيلة على الإطلاق.
عروض العثيم الأسبوعية
تخفيضات العثيم لهذا الأسبوع تقدم أقوى التخفيضات على جميع المنتجات لكل عملائها حتي يتمكنوا من الحصول على جميع مستلزماتهم بأسعار مخفضة بمناسبة نهاية عام 2020 حيث تقدم عروض على المكرونات والعسل والتونة وغيرها من المنتجات.
- خصومات العثيم كيلو لحم عجول بلدي من العثيم فقط بسعر 37.95 ريال سعودي.
- أقوى عروض العثيم كافة أشكال مكرونة بيرفيتو، الكيس الواحد 500 جرام السعر بعد الخصم 9.95 ريال سعودي فقط.
- زيت النور سعة 2 لتر من العثيم فقط سعرها 22.95 ريال سعودي، يمكنك الحصول أثناء العرض على ثلاث زجاجات فقط.
- عسل الشفاء وزن 500 جرام، يمكنك الحصول عليه بعد التخفيض بسعر 19.95 ريال سعودي.
- تونه جرين فارم من العثيم العلبة الواحدة سعرها 9.95 ريال سعودي.
تخفيضات العثيم على اللحوم
تقوم سلسلة محلات العثيم بعمل تخفيضات كبيرة على اللحوم الطازج والمجمد بأسعار زمان ولفترة محدودة لكل عملائها
- خصومات العثيم على لحم الغنم، الكيلو فقط بسعر 41.95 ريال سعودي.
- تخفيضات العثيم العرض الأسبوعي من العثيم كيلو لحم عجول بلدي بالعظم، السعر فقط 31.95 ريال سعودي.
- أقوى تنزيلات على لحم الحاشي بالعظم، فقط بسعر 23.95 ريال سعودي بعد التخفيض.
- عروض العثيم الأسبوعية كيلو لحم حاشي بدون عظم سعر الكيلو من العثيم فقط 33.95 ريال سعودي.
- أفضل سعر لكيلو لحم خروف البربري فقط بسعر 52.95 ريال سعودي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عروض العثيم الاثنين تخفيضات تصل ل 70% على جميع المنتجات لمدة 4 أيام على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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