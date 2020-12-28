نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض ساكو الأسبوعية تصل ل 80% ألحق أقوى تخفيضات السعودية اليوم في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض ساكو في انتظار زوارها للاستمتاع بتجربة شراء جديدة متوفر الآن في جميع فروع ساكو عروض كبيرة في انتظار استقبال كل زوارها من جميع أرجاء المملكة، كما أنها تعمل على تقديم كثير من المنتجات والسلع المختلفة بأعلى الخصومات وأرخص الأسعار، فقط عليكم زيارة معارض ساكو للاستمتاع بكل عروضنا المقدمة بهدف إسعادكم.

عروض ساكو الأسبوعية

دائماً يحتاج المنزل إلى التغير ويشعر المواطن بأن هذا يحمله الكثير من الأعباء المالية، ولكن بعد الذهاب إلى معارض ساكو سوف تحصلون على أعلى الخصومات على كافة المنتجات:

عروض ساكو مصيدة حشرات كهربائية 10 واط بسعر 379 ريال سعودي، مصيدة حشرات كهربائية 15 واط بسعر 479 ريال سعودي، مصيدة حشرات كهربائية ضوء ليد 2 لمبة 25 واط بسعر 109 ريال سعودي.

خصومات ساكو صانعة القهوة 800 واط تكفي من 8 إلى 10 أكواب ضمان لمدة عامين 240 فولت بسعر 146.25 ريال سعودي، صانعة الكابتشينو 1.25 لتر 1470 واط 5 ابار بسعر 394.28 ريال سعودي، خلاط يدوي فيلبس 550 واط بسعر 131.25 ريال سعودي.

تخفيضات ساكو خلاط يدوي 650 واط فرامة كبيرة الحجم فيلبس بسعر 273.75 ريال سعودي، موزع ماء بارد وحار بسعر 438.00 ريال سعودي.

صانعة السندويتشات 820 واط يأتي معه لوح بناني فولاذ مقاوم للصدأ له مقبض مقاوم للحرارة بسعر 164.25 ريال سعودي.

تخفيضات ساكو الأخيرة

أكيد عروضنا جميعها مستمر حتى بداية العام الجديد وبعدها سوف ننفرد بتقديم عروض أخرة جديدة فليستمتع الجميع بما نقدمه: