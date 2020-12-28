900 ريال هدية تخفيضات جرير على الشاشات الذكية وتنزيلات ولا أقوى على الجوالات لنهاية العام

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اسعار الجوالات في جرير هاتف اوبو، A93 بسعر 1099 ريال سعودي، سعة 128 جيجابايت، Metallic White، أسود مطفي، وفر 100 ريال سعودي.

عروض الجوالات في جرير هاتف ريلمي 7، Pro سعة 128 جيجابايت بسعر 1169 ريال سعودي، Mirror Blue، Silver وفر 130 ريال سعودي.

عروض جوالات جرير ساعة فيتبيت، سينس، ساعة ذكية، نظام تحديد، بسعر 1399 ريال سعودي، وفر 160 ريال سعودي.

عروض الجوالات في جرير اكس دوريا، بريميوم بروتكشن باك، Crystal، بسعر 99 ريال سعودي، وفر 50%.

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