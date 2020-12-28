نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض وتخفيضات السعودية اليوم على الاجهزة الالكترونية من ال جي الثلاجات والشاشات والغسالات في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض وتخفيضات السعودية اليوم على الاجهزة الالكترونية من ال جي وبمناسبة اقتراب نهاية عام 2020 تقدم شركة ال جي بالمملكة تخفيضات قوية على الاجهزة المنزلية وتشمل ثلاجة فضية اللون تدعم تكنولوجيا الواي فاي، وبها فريز علوي سعتها 17.9 قدماً سعر العرض 3.699 ريال، بدلا من 5.599 ريال، ثلاجة لونها فضي غامق ب 3.799 ريال، بدلا من 5.899 ريال، ثلاجة سعة 15.4 قدماً، لونها أبيض سمارت ب 2.999 ريال، بدلا من 4.699 ريال، غسالة تحميل أمامي سعة 10.5 كجم تدعم وجود مجفف والبخار لونها فضي غامق ب 4.199 ريال، بدلا من 7.199 ريال، وذات اللون الأبيض ب 3.999 ريال، بدلا من 6.799 ريال.

عروض وتخفيضات السعودية اليوم على الاجهزة الالكترونية من ال جي

غسالة بيضاء اللون سعتها لتحميل العلوي 9 كجم والتجفيف 6 كيلو بالبخار ب 3.499 ريال، بدلا من 5.999 ريال، والفضي منها ب 3.899 ريال، بدلا من 6.349 ريال، شاشة ال جي قياس 75 بوصة فور كاي حقيقي نانوسيل ب 7.999 ريال، بدلا من 15.999 ريال، شاشة قياس 77 بوصة أوليد ب 15.999 ريال بدلا من 36.999 ريال.

عروض السعودية اليوم

شاشة قياس 60 بوصة Hdr active 4k ب 2.699 ريال، بدلا من 4.999 ريال، ال 55 بوصة فوركاي ips ب 2.899 ريال، بدلا من 4.899 ريال، جهاز طهي كهربائي يدعم ميزة التنظيف بكل سهولة، ب 4.499 ريال، بدلا من 6.699 ريال، جهاز طهي كهربائي هيرتز مزدوج، يدعم تكنولوجيا التنظيف السريع ب 3.799 ريال، بدلا من 5.899 ريال.

عروض ال جي أمازون السعودية

غسالة ال جي 14 كيلو لونها فضي تحميل أمامي ب 4.599 ريال، غسالة تحميل علوي 16 كيلو لونها فضي ب 3.999 ريال، غسالة صحون 5 برامج لونها أبيض ب 4.599 ريال، غسالة نصف اوتوماتيك سعة 8 كيلو، لونها أبيض ب 1.299 ريال، غسالة 9 كيلو تحميل أمامي ب 3.999 ريال بيضاء اللون.