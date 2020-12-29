عروض جرير على الأجهزة الإلكترونية و الهواتف المحمولة خصومات تصل ل 70%

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عمر شويل - جدة عروض مكتبة جرير الإلكترونية دائمًا ما تعمل على لفت الأنظار إليها، لذلك هذا المقال سوف نحرص على عرض كافة الأسعار الجديد حول الهواتف المحمولة والأجهزة الذكية الحديثة أقوى عروض السعودية اليوم من جرير ألحق الخصومات قبل نهاية العام. عروض مكتبة جرير عروض مكتبة جرير الإلكترونية: عروض جرير الأسبوعية هاتف Huawei B 40 Pro بسعة ذاكرة صلبة 256 جيجابايت أسود اللون يأتيكم بسعر 3349 ريال سعودي بعد أن كان سعره 3829 أي خصم بنسبة 13%.

Huawei Nova 7SE هاتف به سعة ذاكرة 128 جيجا بايت تستطيع أن تقوم بشرائها بعد الخصم بسعر 1399 ريال سعودي.

تخفيضات جرير هاتف Huawei Y9a يأتي إليكم بسعة ذاكرة 128 جيجا بايت، له ثلاث ألوان رئيسية تستطيع القيام بالاختيار بينهما يأتيكم بسعر 1099 ريال سعودي.

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