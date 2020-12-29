نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض العثيم الاسبوعية خصومات وتخفيضات من 20 ل 60 % لمدة 4 أيام فقط في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض هايبر العثيم اليومية في الشهر الأخير من عام 2020، يأتي إليكم الآن بصفقات رائعة لن تقوموا بتخيلها أبدًا، لذلك هيا بنا لنقوم بالعمل على التعرف على عروض العثيم أقوى عروض السعودية اليوم.

عروض العثيم

عروض العثيم الأسبوعية :

العروض كثيرة لكن لن تقوموا بالحصول على مثل هذه العروض إلا بواسطة أسواق عبد الله العثيم، وإليكم آخر العروض:

عروض العثيم الاثنين يمكنك الحصول على كيلو زبدة إمارتي بلوك واحد بسعر بعض العرض 7.95 ريال سعودي.

خصومات العثيم كيلو زيتون المخلل الأسود نوعه اليسا جاءت بسعر 9.95 ريال سعودي.

تخفيضات العثيم يمكنك شراء عرض كيلو جبن جرين لاند بالقشطة تأتي إليكم بسعر 14.50 ريال سعودي.

سعر عرض كيلو دوبل كريم تأتي 7.95 ريال سعودي.

أقوى عروض السعودية

عروض العثيم الاثنين كيلو جبن بدر حبة البركة بسعر 20.95 ريال سعودي بعد العرض.

تخفيضات العثيم يمكنك شراء المكدوس بالكيلو بسعر 17.95 ريال سعودي.

تنزيلات العثيم مرتديلا من أمريكانا نكهة الدجاج تستطيعه شراء الكيلو منها بسعر 27.75 ريال سعودي.

كيلو روستو الحبش من مصنع سنيورة المدخنة بسعر 51.50 ريال سعودي.

سعر جبنة رومي فيكتو مصنعة في مصر تأتيكم بسعر 28.95 ريال سعودي.

سعر كيلو الطرشي المخلل يأتيكم بسعر 9.75 ريال سعودي.

تخفيضات العثيم