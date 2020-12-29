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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض لولو ماركت السعودية عروض نهاية العام بداية من 29 ديسمبر إلى 3 يناير 2021 في المقال التالي
عمر شويل - جدة عروض لولو ماركت السعودية عروض نهاية العام ونبدأها بكيلو من البطاطس المحلية ب 0.95 ريال، بدل 3.95 ريال، يسمح لكل عميل الحصول على 3 كيلو فقط كحد أقصي، 10 كيلو من الأرز البسمتي من أبو كاس ب 57.95 ريال، بدلا من 85.80 ريال، 5 كيلو تايد مسحوق ب 29.90 ريال، بدلا من 72.95 ريال، 3 حبة من مكرونة بيرفيتو ب 9.95 ريال، بدلا من 15.75 ريال، كيلو من الكمثري صيني ب 4.45 ريال، بدلا من 8.95 ريال، طماطم محلية سعر الصندوق ب 4.95 ريال، بدلا من 12.50 ريال، برتقال فالينسيا أورغواي سعر الكيلو ب 4.45 ريال، بدلا من 8.95 ريال، تين سعودي طازج سعر العلبة 500 جم ب 6.50 ريال، بدلا من 8.95 ريال، دريكسون توت أزرق وزن العلية 125 جم ب 5.95 ريال، بدلا من 11.50 ريال.
عروض لولو ماركت السعودية عروض نهاية العام
عروض لولو ماركت السعودية على اللحوم والأسماك تتضمن كيلو من سمك صافي ب 6.90 ريال، بدلا من 9.90 ريال، كيلو من السمك الباراموندي لمحبي هذا النوع ب 19.90 ريال، كيلو من الروبيان الطازج ب 22.90 ريال، بدلا من 32.90 ريال، كيلو من لحم الخروف نعيمي مقطع ب 35.95 ريال، بدلا من 48.95 ريال، صدور دجاج من اليوم وزن 450 جم طازجة ب 16.50 ريال، بدلا من 20.80 ريال.
عروض لولو ماركت الاسبوعية
4 حبات من دجاج تيكا رول ب 9.90 ريال، كيك بلاك فوريست حجم كبير ب 89.90 ريال، كيك البرقوق كبير ب 28.90 ريال، فواه دنماركية متنوعة ب 11.50 ريال، دجاجه مشوية ب 13.90 ريال، كيلو مجبوس دجاج ب 19.90 ريال، كالدرينا لحم بقري ب 34.90 ريال، تمر عجوة ب 18.90 ريال المدينة، كيلو من المكسرات مشكلة ب 33.90 ريال، بدلا من 50 ريال.
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