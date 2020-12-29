نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسعار منيو هارديز السعودية وأبرز عروض hardees.sa الجديدة في المقال التالي

عمر شويل - جدة يبحث الكثيرين عن أسعار منيو هارديز السعودية hardees.sa وأبرز العروض التي يقدمها المطعم بمناسبة رأس العام يتميز المطعم بتقديم وجبات البرجر الشهي سواء البرجر المشوي أو برجر الدجاج، وهارديز سلسلة مطاعم عالمية للوجبات السريعة ولها فروع في كل دول العالم تقريبًا. أسعار منيو هارديز السعودية نقدم أسعار قائمة طعام هارديز السعودية بالتفصيل: أولًا وجبات البرجر المشوي والدجاج: وجبة بيج ديلوكس المشعلل السعر 28 ريال

وجبة بيج ديلوكس السعر 27 ريال

وجبة سوبر استار السعر 31 ريال

وجبة مشروم اند سويس 28 ريال

وجبة تشيز ستيك برجر 32 ريال

وجبة سوبر استار دجاج عادي بسعر 34 ريال

وجية سوبر استار دجاج حار بسعر 35 ريال

وجبة 5 قطع تندر حار 31 ريال

وجبة 5 قطع تندر عادي

وجبة هالببيو دجاج مشوي حار بسعر 33 ريال

وجبة هالبيو دجاج فيليه حار بسعر 31 ريال

وجبة دجاج مشوي بسعر 29 ريال

وجبة دجاج سانتافيه بسعر 30 ريال

وجبة دجاج فيليه بسعر 29 ريال

تُقدم جميع الوجبات مع البطاطس المقلية والمشروب الغازي ثانيًا وجبات الأطفال : وجبة أطفال ناجتس بسعر 16 ريال

وجبة أطفال برجر مع الجنبة بسعر 16 ريال

وجبة تندر دجاج ساندوتس بسعر 16 ريال. ثالثًا الأطباق الجانبية: كرسبي كيرلز بسعر 10 ريال

البطاطا المقلية بسعر 10 ريال

بطاطا الهالبينو الحارة بسعر 12 ريال

جولدن تشكين بايتس بسر 9 ريال. رابعًا عروض التوفير: ساندوتيش فايري تشكين بسعر 15 ريال

راب تشكين حار بسعر 15 ريال

راب تشكين كومبو بسعر 15 ريال

ساندوتيش تشيكن كومبو بسعر 15 ريال

تشيز برجر كومبو بسعر 15 ريال عروض هارديز السعودية عرض سوبر ستار ميجا دبل مكون من 3 ساندوتش ستار + 3 بيج ديلوكس أو مشروم آند سويس أو تشكين فيليه و2 جولدن تشيكن بايتس + بطاطس حلزونية حجم كبير + بطاطس مقلية حجم كبير + لتر بيبسي بسعر 114 ريال

عرض سوبر ستار فاميلي مكون من 3 ساندوتش سوبر ستار + أي سندوتش من اختيارك + بطاطس حجم كبير + بطاطس حلزونية حجم كبير + لتر بيبسي بسعر 79 ريال.

عرض سوبر ستار بيج سولو مكون من سندوتش سوبر ستار تشكين مع جولدن تشيكن بايتس + بطاطس حلزونية كبير بسعر 33 ريال

عرض دبل تريت ميل مكون من 2 ساندوتش + 2 بيبسي + بطاطا حجم كبير بسعر 39 ريال.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أسعار منيو هارديز السعودية وأبرز عروض hardees.sa الجديدة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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